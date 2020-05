Nem tér vissza a gólyák negyede

Az év első négy hónapjában 1202 négyzetkilométer esőerdő semmisült meg, 55 százalékkal több, mint a múlt év hasonló időszakában.

Újra rekordtempóban pusztul az amazonasi esőerdő Brazíliában. Az év első négy hónapjában 1202 négyzetkilométer esőerdő semmisült meg, 55 százalékkal több, mint a múlt év hasonló időszakában, és több, mint az évnek ennek az időszakában a műholdas mérések 2015-ös kezdete óta – közölte a Brazil Űrkutatási Intézet (INPE). A Föld tüdejének tartott esőerdőt az illegális fakitermelés, a bányászat és a földművelés terjeszkedése miatt irtják. A friss adatok azért különösen aggasztóak, mert az erdőtüzekkel hagyományosan együttjáró száraz időszak még el sem kezdődött, csak május végén köszönt be. Jair Bolsonaro brazil elnök, aki maga is támogatja az Amazonas gazdasági hasznosítását, csütörtökön engedélyezte, hogy katonákat vessenek be az esőerdők védelmében. A koronavírus-járvány miatt jelenleg a szokásosnál kevesebb erdőőr dolgozik a térségben. Bolsonaro elnökségének első évében, tavaly több mint 10 ezer négyzetkilométernyi esőerdő vált a lángok martalékává.