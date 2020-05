3 ezer vezető-jelölt szabadul rá az utakra és a monitorokra

Részlegesen és számszakilag nem egyező adatokkal kísérelhették meg Karácsony Gergely főpolgármester kíváncsiságát kielégíteni.

Müller Cecíliának az operatív törzs tájékoztatóján elhangzott adatismertetésénél is részletesebb statisztikákat közöl az idősotthonok koronavírus-járványbeli érintettségéről a kormányzati tájékoztató oldal. A Koronavírus Sajtóközpont aláírással megjelent közlemény kimutatása azonban koránt sem teljes, és például a fővárosban elhunytak száma sem egyezik a felsorolt intézmények adataival. Az országos tisztifőorvos ugyanis azt közölte, hogy eddig összesen 12 budapesti és 20 vidéki idősotthonban mutattak ki koronavírus-fertőzést, és 118-an már meggyógyultak, de együttesen 100-an vesztették életüket, amelyből 74 köthető a fővároshoz. A sajtóközpont együttes adatai alapján összesen 773 idősotthon lakónál és 128 dolgozónál mutatták ki a koronavírust, Müller Cecília azonban a korábbiakhoz hasonlóan csak a fővárosi fenntartású Pesti úti intézményt emelte ki, amelynek lakói közül került ki a legtöbb elhunyt (42) és fertőzött (305), továbbá 26 dolgozó tesztje is pozitív lett. – A Budapesten található idősotthonokban 471 ember fertőzött, közülük 404 fő hét fővárosi fenntartású idősotthonban él, a többiek civil vagy egyházi fenntartású intézményben – írta a közlemény, amelynek kiadási időpontja egy órával megelőzte az operatív törzs 11 órakor kezdődő tájékoztatóját. A további részletesebb adatok szerint:



A fővárosi Vázsonyi Vilmos Idősek Otthonában 18-an hunytak el, 55 a fertőzött gondozottak és 20 a fertőzött dolgozók száma.

A fővárosi fenntartású Kamarerdei úti otthonban 4-en hunytak el, 41 a fertőzött a gondozottak és 12 a fertőzött dolgozók száma.

A több mint félezer férőhelyes zuglói Olajág Otthonokban 9-en hunytak el, 51 a fertőzött gondozottak és 14 a fertőzött dolgozók száma.

A Koronavírus Sajtóközpont által intézményenként közölt fővárosi elhunytak száma azonban eggyel kevesebb, mint 74, vagyis a hivatalos budapesti halálozási szám. A 20 vidéki idősotthon is „nagyvonalúan” kezelték, arra hivatkozva, hogy „csak” 9 intézményben van elhunyt, összesen 26 ember. – A vidéki idősotthonokban 302 gondozott és 51 dolgozó lett fertőzött eddig. A vidéki intézmények közül a legtöbben a mezőszilasi idősotthonban, 6-an haltak meg, 5-en a seregélyesi, 4-en pedig a borsodnádasdi intézményekben – írták, de a többi adatra, a többi intézményre és azok fenntartóira nem tért ki a tájékoztató portál. Amennyiben a szerkesztők ezzel próbálták kielégíteni Karácsony Gergely adatkérési igényét, akkor az csak részlegesen sikerült. A főpolgármester ugyanis hétfői Facebook-bejegyzésében felvetette: „Tisztifőorvos asszony hétvégi sajtótájékoztatóján arra kérte az egészségügyi dolgozókat, ne tegyenek közzé „érzékeny” egészségügyi adatokat. Ezek szerint nem tekinthető „érzékeny” adatnak, ezért számol be rendszeresen az operatív törzs egyes budapesti idősotthonokra vonatkozó adatokról. Jelenti-e ez azt, hogy más intézmények fertőzöttségi adatai „érzékenyek”, csak a Pesti úti adatok nem? Amennyiben félreértem ezt a közlést, úgy remélem, valamennyi budapesti és vidéki egészségügyi és szociális intézmény részletes fertőzöttségi adatairól is beszámol az operatív törzs a közvéleménynek. Utolsó kérdésem tehát csak annyi: mikor?”