Települések túlélő üzemmódban - embereket kell elbocsátani és megjósolhatatlanok a veszteségek

Budapest előző főpolgármestere szerint bezárható a libegő, elhagyható a fogaskerekű.

„Most lenne megfelelő alkalom sietve összevonni a MÁV-ot és a Volánt. A MÁV szárnyvonalakon gyér a forgalom, a Volán ezt könnyen kiválthatná. Az összevonás ráadásul most mérsékeltebb hullámokat verne (média, ellenzék, szakszervezetek) – javasolja Orbán Viktor miniszterelnöknek írt levelében Tarlós István. Az önkormányzati választások után országos közlekedési és közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztéséért felelős miniszterelnöki megbízottá kinevezett politikus 19 pontban szedte össze a pandémia idején meghozandó közlekedési tárgyú javaslatait. Budapest előző főpolgármestere a Népszava birtokába került levél elején hangsúlyozza, hogy a felsorolásban nem állított fel fontossági sorrendet, elképzeléseit az egyszerűség kedvéért ömlesztve írja le. Vélhetőleg több tucatnyi hasonló lista készült a járvány kitörése óta a minisztériumokban, amelyek nagy része a papírkosárban végezte. Az ingyenes parkolás ügye azonban arra enged következtetni, hogy az ex-városvezető javaslatai korántsem merültek idejekorán egy asztalfiókba.

Tarlós mindjárt az ömlesztett lista élén leszögezi, hogy a közösségi közlekedés hiányában megoldhatatlan logisztikai problémák keletkeznének, így azt feltétlenül fenn kell tartani. Ugyanakkor azt is hozzáteszi, „elő kell segíteni, hogy akinek lehetősége van rá, ne használja a közösségi közlekedést. Az ingyenes parkolás átmeneti bevezetésével elérhető, hogy kevesebben tömegközlekedjenek”. Az iromány két héttel az ingyenes parkolásról szóló kormányrendelet aláírása előtt született. Orbán Viktor - Tarlós szavaihoz kísértetiesen hasonlóan - azzal magyarázta az intézkedést, hogy az emberek közötti biztonságos távolság fenntartása "a zsúfolt tömegközlekedési járatokon nem vagy csak korlátozottan lehetséges, ezért fontos, hogy aki tudja, használhassa a saját autóját.”

Mindezek fényében különösen érdekes mit javasol még Budapest korábbi vezetője. Időben elcsúsztathatónak, de akár véglegesen elhagyhatónak tartja a fogaskerekű-projektet, mondván kicsi az utasforgalma, használata inkább nosztalgikus időutazásnak tekinthető és autóbusszal könnyedén kiváltható. Egyébként is nem kell folyton a kötöttpályát preferálni - írta.

Szintén felejthetőnek tartja a libegő megújítását, sőt szerinte be is zárható, mivel „megszűnőben az érdeklődés iránta”. Bár Tarlós megelőlegezi, hogy a kerület más véleménnyel lesz az ügyről, de ellenérvként beveti a hárommilliárd forintos megtakarítást. (Nagyjából ennyi támogatást ígért a kormány.) Elvethetőnek tartja az M2-es metró és a gödöllői HÉV összekötését is, mert nagyon drága és nem gazdaságos. Ő maga – árulja el – korábban csak a XVI. és a XVII. kerületi polgármesterek (mindketten fideszesek - a szerk.) kedvéért támogatta a projektet. Elmaradhat szerinte a budai fonódó második üteme is, amit a Garancsi-féle BudaPart lakóparkot és irodanegyedet kötné be a közösségi közlekedési hálózatba, mivel az „oda pályázó emberek jövedelmi átlagszínvonala, úgysem az ígéri, hogy tömegközlekedésre hangolódnának”. Halaszthatónak tartja az M3-as metróvonal Káposztásmegyerig történő meghosszabbítását, a 2-es villamos vonalának felújítását és a pesti rakpart alatti víznyomócső cseréjét is.

Tarlós István Budapest főpolgármestereként egyébként ezeknél sokkal kisebb fajsúlyú lépések esetében is hátába szúrt késről beszélt, az M3-as metróvonal rekonstrukcióját pedig ő indította el, most mégis annak megakasztásáról írt. Véleménye szerint a járvány befejeződése előtt nem szabadna megkezdeni a középső szakasz felújítását. (Ez egyébként már megkezdődött.) Úgy véli, hogy a szakasz kiváltásához olyan sok pótlóbuszra lesz szükség, mint a másik két szakaszon együttvéve. (A kormány éppen most tesz javaslatot a 3,2 milliárdos buszpénz kifizetésének elhalasztására.) Bár azt ő is elismeri, hogy az uniós támogatás határideje miatt a leállás kissé kockázatos.

Felgyorsítaná viszont a Millenniumi Földalatti Vasút korszerűsítését és bővítését, lévén ez most a leginkább támogatandó közlekedési beruházás. Bár nem magyarázza meg, hogy miért. Elengedhetetlennek tartja az M0-ás körgyűrű bezárását is, mégpedig az eredeti nyugati és északi nyomvonalon. Az autós közlekedést részesíti előnyben az a javaslat is, amely szerint átmenetileg felfüggesztené az autópálya-útdíjak fizetését.

Ezzel még nincs vége az ötletek sorának. A miniszterelnöki megbízott szerint a pandémia időszaka éppen megfelelne a Közbeszerzési Törvény módosítására. De szerinte jó lenne elengedni az építőipari kötbéreket és az építőiparra is kiterjeszthetnék a munkabérek utáni közterhek fizetése alóli mentességet. (Tarlós István is kerestük, de lapzártánkig nem válaszolt.)