Kávét és konzervet lopott, csak a bolt előtt hagyta minden iratát is

A Szent János kórházban ápolják a gerinctörést elszenvedő fiatalt.

Életben van az a 17 éves fiú, aki vasárnap hajnalban, házibuli közben zuhant ki egy budapesti, I. kerületi bérház második emeleti lakásából. A fiatalok az érettségit ünnepelték, amikor a baleset történt - írja a hvg.hu

A család ismerősei vasárnap még úgy tudták, illetve az RTL Klub azt közölte, hogy a fiú elhunyt – a Népszava is erről számolt be , tévesen. Hétfő reggel azonban az édesapa azt mondta az csatornának, hogy a fia állapota válságos – gerince eltört, koponyájában vérömleny keletkezett - de életben van, a Szent János kórházban ápolják.

Az RTL Klubnak a lakók arról számoltak be, hogy éjjel két óra körül sikítozásra lettek figyelmesek. A helyi kisbolt tulajdonosa egy puffanásra figyelt fel, ő találta meg az eszméletlen fiút, majd hívta a mentőket. Az ügyben több rejtélyes momentum is van. A szülőket ugyanis hajnalban egy lány értesítette arról, hogy fiuk drogfogyasztás miatt lett rosszul; nem csak ebben nem mondott igazat – egy V. kerületi címet adott meg a családnak, akik természetesen nem is találtak ott senkit.