Szél Bernadett: maffiózók küldenek rendőrt a törvényt tisztelőkre

Térfigyelő kamerákkal várták a dudálós demonstrálókat a Clark Ádám téren, több politikust is megbüntettek a rendőrök.

Negyedik alkalommal is dudálós tüntetést tartottak a Lánchídnál hétfő délután a magyar kormány koronavírussal kapcsolatos intézkedései miatt. A merce.hu közvetítése alapján nehéz eldönteni, hogy rendőrökből, vagy tüntetőkből voltak-e többen- az biztos, hogy mindkét csoport több tucatnyi szereplővel képviseltette magát a Clark Ádám téren – írja a 24.hu . Többen biciklivel jöttek el tiltakozni, volt aki ködkürtöt szerelt kerékpárjára – a Mérce tudósítója látni vélte Herczeg Zoltán divattervezőt is a dudálók között.

A rendőrség látványosan készült a megmozdulásra, a tüntetés kezdete előtt kamerákat szereltek fel a téren, és a helyszínre hoztak egy kamerás kocsit is. Hadházy Ákos és Szél Bernadett, független parlamenti képviselők autóját már pár perc után félreállították a rendőrök, ennek vége pedig szabálysértési eljárás megindítása lett tiltott rendezvényen való részvétel és gyülekezési joggal való visszaélés miatt. Gyalogosokat és kerékpárosokat is igazoltattak, akárcsak autóban dudáló civileket. Az élő közvetítés szerint kerékpárost is büntettek meg a helyszínen. Donáth Anna, EP-képviselő is megjelent az eseményen. Szél Bernadett azt mondta a helyszínen az igazoltatás után:

mintha nem lenne bűnöző ebben az országban. Jogunk van a szabad véleménynyilvánításhoz.(…) Beteg embereket zavarnak haza a kórházból… ebben a helyzetben véleményt kell nyilvánítani. Unom, hogy maffiózók küldik rám a rendőrséget. Aki tiszteli a törvényt, azoknak kell a rendőröknek szembenézni.

A politikus szerint Orbánnak nem tetszik, ha valaki mást gondol, mint ő, de így is meg kell hallania a nép szavát, a tiltakozást, amiért betegek embereket tettek ki a kórházakból. A rendőrök Szél Bernadettet tiltott rendezvényen való részvétellel és szervezéssel gyanúsították, de Szél szerint ez nem rendezvény, és nem is írta alá a szabálysértési feljelentést. Hadházy Ákos azt mondta az igazoltatás után: a rendőri fellépés törvénytelen volt. Hozzátette: megkeresik a rendőrök vezetőit, és megkérdezik, hogy miért volt szükség ilyen intenzív rendőri jelenlétre.



Ő maga pedig nem lehet csendben, ha a kormány emberi életeket veszélyeztet.

Az eseménynek – leírás szerint – azért választották ezt a helyszínt, mert így Orbán Viktor is hallhatja a tiltakozókat a Várban. Hadházy Ákos és Szél Bernadett az esemény végén odament a rendőrök helyi irányítójához, de ő nem volt hajlandó elárulni, hogy ki adta a parancsot, hogy ennyi rendőr jelenjen meg a helyszínen. Szél azt mondta: “Ez nem demokrácia, hogy azt mondják két országgyűlési képviselőnek, hogy forduljunk a sajtóosztályhoz. Ők egy masszát akarnak csinálni az ellenzékből, az újságírókból, az ellenzéki szavazókból. Ez a játék.”