Gyorsítják az óvintézkedések feloldását – Majdnem mindent újranyitnak Olaszországban

Önellentmondásba keveredett a Fehér Ház. Miközben gyorsítani igyekszik a nyitást és arról győzködi az amerikaiakat, hogy térjenek vissza hétköznapi életükhöz, Donald Trump elnök egyre idegesebb, ha valaki túl közel megy hozzá. A munkatársak egy részét a hétvégén felszólították, hogy ezután otthonról dolgozzon. A fehér házi irodákban szűkös a hely, és a fertőzésveszély miatt egyre többen hordanak maszkot. Az elnök a vírustesztekben bízik, de immár nyilvánvaló, hogy ez nem elég, a Covid 19 bejutott a kerítésen. A múlt héten előbb az elnöknek és családjának ételt felszolgáló inasok egyike kapta el a fertőzést, majd Mike Pence alelnök szóvivőjének, Katie Millernek lett pozitív a tesztje. Az ő férje, Steven Miller Trump egyik legközelebbi tanácsadója, aki gyakran megfordult az Ovális Irodában. Mostantól ő is távmunkában felügyeli a migránsok távoltartását. A saját bevallása szerint is germofób Trump ingerülten reagált arra, hogy már ő sincs biztonságban, de a látszatot óvja, maszkot például nem hajlandó húzni. Kevin Hassett, Trump gazdasági tanácsadója azt nyilatkozta, hogy félelmetes bejárni a Fehér Házba, de nincs mit tenni, ők az egész országért dolgoznak. A belépőket a kapuknál kikérdezik és gyors vizsgálatnak vetik alá. Trumpot, Pence-et és szűk környezetüket naponta, a többieket hetente tesztelik. Katie Miller a napokban részt vett egy megbeszélésen a Fehér Ház lehallgatásbiztos termében. Emiatt a járványellenes küzdelem irányítói közül önkéntes karanténba vonult Robert Redfield, a fertőző betegségek elleni kormányzati központ (CDC) igazgatója, Stephen Hahn, az élelmiszer- és gyógyszerbiztonsági hatóság (DFA) vezetője, és Anthony Fauci, az allergiával és fertőző betegségekkel foglalkozó intézet (NIAID) igazgatója. Utóbbi kedden a szenátus egészségügyi bizottságának meghallgatására hivatalos - de a karantén miatt csak videón. A testület republikánus elnöke, Lamar Alexander szintén otthonról, Tennessee-ből vezeti majd az ülést, mert egyik munkatársa is elkapta a fertőzést. A republikánusok szerint az országban ezzel együtt lazítani kell a korlátozásokat. A Fehér Ház talán a világ legjobban őrzött, elvben legbiztonságosabb hatalmi központja. Most azt kellene megmagyarázni, hogy ha az ott dolgozók is ki vannak téve a fertőzésnek, akkor miért biztonságos országszerte megnyitni a mozikat és az éttermeket.