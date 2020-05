A Népszigeten őrzik a Hableány roncsát

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Somogy megyei Főügyészség két férfi és hat társuk ellen, akik mezőgazdasági terményeik értékesítése után több százmillió forintnyi adót csaltak el.

A 38, illetve 40 éves férfiak közül a fiatalabb férfi – akit költségvetési csalás miatt korábban már elítéltek – 2018 júliusától létrehozott egy céghálót, melyen keresztül szlovén és szlovák cégektől áfamentesen importált szójadarát és repcepogácsát. A vásárlási láncolatba beiktatta a strómanként közreműködő vádlottak által névlegesen irányított cégeket, melyek a továbbértékesített áru után nem fizették meg az áfát. A költségvetési csalás elkövetésében aktívan közreműködött egy 45 éves érdi férfi is, aki a külföldi cégekkel tartotta a kapcsolatot, megrendelte tőlük az árut, s megszervezte annak fuvarozását és értékesítését. A 38 éves férfi összesen több mint egymilliárd forintnyi árut értékesített, s ez után 250 millió forint áfát nem fizetett be. Negyven éves társa – aki nem sokkal korábban szabadult Horvátországban egy adó- és vámcsalás miatt kiszabott büntetéséből – előbb tanácsokkal segítette a vádlottat, majd 2018 októberétől maga is kiépített egy számlázási láncot, mellyel több mint 110 millió forint áfát csalt el. Az ügyészség a költségvetési csalásban aktívan részt vevő három vádlottal szemben börtönt indítványozott a vádiratban: beismerő vallomás esetén a két, céghálót kiépítő férfinak 8-8 évre kellene rácsok mögé vonulnia, a fiatalabbnak segédkező szervezőnek pedig négyre. A vádhatóság emellett összesen 359 millió forint vagyonelkobzást is elrendeltetne a bírósággal.