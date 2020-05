Meghaladta a 16 ezret a koronavírus-fertőzöttek száma Ukrajnában

A betegségben elhunytak száma 17 újabb halálos áldozattal 425-re emelkedett, a gyógyultaké 85-tel 3373-ra.

Ukrajnában keddre meghaladta a 16 ezret az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, s bár a betegség terjedése lassult a korábbi napokhoz képest, ismét sok az új fertőzöttek között az egészségügyi dolgozó – derült ki az egészségügyi miniszter szokásos napi tájékoztatójából. Az elmúlt 24 órában 375 új fertőzöttet azonosítottak – a múlt héten még több napon át ötszáz fölött volt a napi növekmény –, velük együtt az eddig regisztrált fertőzöttek száma elérte a 16 023-at. A betegségben elhunytak száma 17 újabb halálos áldozattal 425-re emelkedett, a gyógyultaké 85-tel 3373-ra. Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter elmondta, hogy a 375 új fertőzött között 88 egészségügyi dolgozó van, az összes eddig megfertőződött között 3114, az elhunyt betegek között pedig 23. Kórházi ápolásra eddig 5010-en szorultak – köztük 554 egészségügyi alkalmazott –, lélegeztetőgépre 211 beteget kellett tenni, köztük 19 egészségügyi dolgozót és egy gyermeket. A járvány kitörése óta Ukrajnában 187 307 laboratóriumi, úgynevezett PCR-tesztet végeztek el, az elmúlt napban 5678-at. Előző nap a legtöbb új megbetegedést a két legfertőzöttebb területen jegyezték fel, a délnyugat-ukrajnai Csernyivci megyében 72-őt és a fővárosban, Kijevben 59-et.



Elkezdődött az enyhítés első szakasza

A kijevi városvezetés kedden a honlapján közzétett közleményében arról tájékoztatott, hogy a kormányrendeletnek megfelelően életbe léptette a karanténkorlátozások enyhítésének első szakaszát. Ezek között egyebek mellett újra engedélyezte a parkok és játszóterek látogatását, az éttermek és kávézók szabad téri teraszaikon fogadhatnak vendégeket, kinyithatnak a fodrászatok, szépségszalonok, fogászati rendelők és a kisebb, nem élelmiszert árusító boltok is. A városvezetés egyúttal figyelmeztetett arra, hogy változatlanul kötelező nyilvános helyeken és közterületen a szájmaszk viselése, továbbá az az előírás is, hogy közterületen két felnőttnél több nem haladhat egy csoportban – legfeljebb gyerekeket kísérhet –, és 14 évesnél fiatalabbak sem lehetnek kint szülői felügyelet nélkül. Előző nap a televíziók hírműsoraiban bemutatott képek arról tanúskodtak, hogy Kijevben kicsit lazult a fegyelem: a parkokban sétálók közül már a korábbiakhoz képest jóval többen nem viseltek maszkot, és láthatóak voltak együtt sétálgató kisebb, 3-4 fős csoportok is. Közben Denisz Smihal miniszterelnök kedden egy reggeli tévéműsorban megismételte, hogy a május 22-én lejáró karantént a kormány minden bizonnyal ismét meghosszabbítja. Bizakodását fejezte ki viszont a tekintetben, hogy a városi tömegközlekedés, beleértve a metrót is a nyár közepén helyreállhat. Jelenleg Ukrajnában a metrók a nagyvárosokban nem közlekednek, a felszíni tömegközlekedési eszközöket pedig csak külön engedéllyel rendelkezők, főként egészségügyi dolgozók és más kiemelt fontosságú állami intézmények alkalmazottai vehetik igénybe.