Központi segítséget sürgetnek az osztrák színházak

Európától Amerikáig enyhítettek a jelölés szabályain.

A koronavírus hatással lesz a jövő évi díjszezonra, nem kivétel ez alól a nyitórendezvényként számon tartott Golden Globe esetében sem: korábban már bejelentették, hogy a fő kategóriákban nem szükséges megszervezni a mozis prezentációt, elég ha streaming linket vagy DVD-t kapnak a tagok a jelöltektől. Ez tulajdonképpen nem meglepő, mivel az elismerésekről döntő Hollywoodi Külföldi Tudósítók Szövetségének (HFPA) tagjai között sok az idős. A külföldi filmek premierjére vonatkozó szabályon minap tovább enyhítettek: eddig azon filmek kerülhettek a versenybe, melyeket a december 31-ét megelőző tizenöt hónapban mutattak be a gyártó országban. Az új szabály értelmében azok a filmek is jelöltek lehetnek, melyek mozipremierjének kezdetét március 15-ét követően tervezték, és a filmeket bármilyen formátumban be lehet mutatni.

Nemrég enyhített a szabályokon az Oscarról döntő Amerikai Filmakadémia is: olyan filmeket is figyelembe fognak venni, amelyeknek nem volt lehetséges a nagyvásznas bemutatója a korlátozások miatt. Igen ám, de az Oscar szigorúbban veszi a saját enyhítését. A moziforgalmazáshoz kötött feltételek enyhítése ugyanis csak azokra a filmekre vonatkozik, amelyeket a gyártó egyébként is moziba szánt volna, a direkt VOD-ra és streaming szolgáltatóhoz tervezett alkotások továbbra sem felelnek meg az Amerikai Filmakadémia nevezési feltételeinek. Nagy kérdés, ki fogja azt „hatóságilag” ellenőrizni, hogy például a Netflix be akarta-e mutatni valamelyik egészestés művét a moziban vagy sem. Az Európai Filmakadémia is változtatott a szabályain: úgy döntött, azok a filmek is nevezhetők az idei Európai Filmdíjra, amelyek bemutatása a koronavírus-járvány miatt november végéig csúszik.