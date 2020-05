Majdnem 50 ezer egyéni vállalkozás kényszerült leállni

Minden öt milliárd forintnál nagyobb beruházás helyi adóját elvonják a településekről – egy új kormányjavaslat szerint.

Az éjjel a kormány újabb törvényjavaslatokat terjesztett a parlament elé, ezek közül az egyik az úgynevezett különleges gazdasági övezetek felállításról szól, vette észre az atv.hu . A javaslat szerint minden olyan beruházás, amelynek értéke meghaladja az öt milliárd forintot különleges gazdasági övezetté nyilvánítható. A kormány szerint a különleges gazdasági övezet ismérve az, hogy ilyen beruházások engedélyezésbe a település nem folyhat bele, illetve a befolyó helyi adókat nem a település, hanem a jellemzően fideszes többségű megyei önkormányzatok vetik ki, kapják meg és költhetik el. A kormány rendeleti úton – élve a különleges jogrenddel – már ideiglenesen bevezette a különleges gazdasági övezet fogalmát – ennek elszenvedője Göd városa, ahol a Samsung új e-autókhoz használatos akkumulátorgyárat épít, mintegy 300 milliárd forint értékben. A rendelet következtében Göd városa több milliárd forintnyi helyi iparűzési adótól esik el évente. A rendelet még száz milliárd forintban határozta meg a különleges gazdasági övezet értékhatárát. A száz milliárdos értékhatáron belül összesen öt nagyberuházás esik, ám azzal, hogy a kormány Semjén Zsolt jegyezte törvényjavaslattal öt milliárdra csökkenti le a beruházási értéket – több tucat önkormányzatot érinthet hátrányosan a javaslat. A törvényjavaslat megengedő, tehát ezen területeken lévő beruházásokat a kormány különleges gazdasági övezetté nyilváníthatja, de nem köteles azzá nyilvánítani. Vagyis a törvény lehetővé teszi, hogy a kormány politikai alapon szelektáljon, mint Göd esetében, ahol ellenzéki az önkormányzat és a városvezető is. Ezzel szemben fel sem merült, hogy debreceni BMW-gyárat vagy épp a kecskeméti Mercedes-gyárat különleges gazdasági övezetté nyilvánítsák, ami összefügghet azzal, hogy mind a két várost megbízható fideszes káderek vezetik. (BMW-problémát a bajor cég bejelentése amúgy is megoldotta, ugyanis legalább egy évvel kitolódik a debreceni üzem átadása, de könnyen lehet, hogy el szem kezdődik.) A kedd este beterjesztett törvényjavaslatot Semjén Zsolt miniszterelnök jegyzi, előadója pedig Gulyás Gergely miniszterelnökségi miniszter, vagyis azt nem is a adózásért felelős Varga Mihály vagy épp a gazdaságpolitikáért felelős Palkovics László veszi a nevére – ami meging egy jelzés a javaslat politikai töltetére. A törvényjavaslatot a parlamentnem kétharmaddal kell elfogadnia, ám ez eddig sem volt akadály a kormány számára, hisz az alkotmányozó többsége továbbra is biztosított.