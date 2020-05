Újabb elnökségi tagok távoztak, ezzel működésképtelenné vált a Magyar Tenisz Szövetség

A Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) az EMMI-től kért pénzügyi segítséget. Kedden három, szerda este pedig még két elnökségi tag mondott le.

A működésképtelenség határára került a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ), amelynek keddi elnökségi ülésén a Népszava információi szerint a testület három tagja – Bársony Farkas, Gém Péter, Dudik János – is bejelentette lemondását. Az elnökségnek hét tagja van, ha még egy személy távozik - úgy tudjuk, ketten erősen gondolkoznak ezen -, akkor az MTSZ működésképtelenné válik, amíg egy rendkívüli közgyűlésen nem választanak új elnökségi tagokat.

Nem jobb a helyzet az MTSZ gazdálkodása terén sem: a kassza ugyanis nem csupán üres, hanem nagyon komoly összeg hiányzik is belőle. Az MTSZ gazdálkodását, ahogy az Szűcs Lajos - fideszes parlamenti képviselő (2014 július-2015 november frakcióvezető-helyettes) - MTSZ-elnök leveléből kiderül, amit Szabó Tündének, az EMMI sportügyekért felelős államtitkárának írt április 20-án - jelenleg egy független pénzügyi tanácsadó cég felügyeli. Az MTSZ pénzügyi konszolidációjához 3,53 milliárd forint állami segítségre lenne szükség.

Az MTSZ elnöke kérelmében azt ígéri, hogy az összeget egy erre a célra nyitott külön számlán tárolnák és csak azokra a célokra fordítanák, amikre lehet. Mindez annak az elismerése is egyben, hogy korábban nem minden esetben arra fordították a forrásokat, amire kapták.

Szűcs arról ír, hogy több ok vezetett a kialakult csődhelyzethez: megemlíti az állami támogatás elmaradását a magyar-ukrán Davis Kupa-mérkőzésre, illetve a koronavírus-járvány miatt elmaradt Fed Kupát, de az okok között említi azt is, hogy több lett az MTSZ feladata.

Az elnök elismeri, hogy a beszállítók többségével szemben az MTSZ-nek lejárt tartozásai vannak, és vannak olyan cégek, amelyek felszámolást kezdeményeztek a szövetség ellen, mert máshogy nem látnak esélyt arra, hogy hozzájussanak a pénzükhöz. Az MTSZ ahhoz igazította a több mint hárommilliárdos, egyszeri támogatás iránti igényét, hogy számít a 2020-as évre tervezett, nyárra várható 412,5 millió forintos állami forrás biztosítására, amelyről eddig nem készült el a támogatói szerződés az EMMI-vel. Ez pedig alapfeltétele az utalásnak, ahogy a pontos elszámolás is a korábban kifizetett támogatási összegekkel.

Az MTSZ gyors és pozitív választ várt az EMMI-től, mert a levél szerint már a bérek kifizetésére sem áll rendelkezésre forrás.

Szabó Tünde hétfői levelében kimutatásokat kért az MTSZ-től, melyek igazolják a több milliárdos kérelem megalapozottságát. A szövetségnek számlasorszámokkal, a kiállítók neveivel, pontos összegekkel kell igazolni, hogy melyik beszállítóval szemben mekkora a lejárt tartozás összege, de ugyanígy kell megadni a dolgozók pontos bérét (az MTSZ elnöke 69,5 millió forintot kért március-június között elmaradó havi munkabérekre és végkielégítésre), ahogy számlákkal kell igazolnia a rezsitartozások összegét is. Az államtitkári levél azzal zárul, hogy az MTSZ elnökének soron kívül kell elküldenie a kért igazolásokat, kimutatásokat az EMMI részére.

Kérdéseinket elküldtük az EMMI-nek, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Évek óta nincs érdemi változás

A szövetség körüli botrányok évekkel ezelőtt kezdődtek: 2018-ban az akkori vezetőségből ugyancsak hárman lemondtak azt követően, hogy Babos Tímea és Fucsovics Márton bejelentette, hogy nem kíván a szövetséggel együttműködni. Nem sokkal később ügyészségi indítványra vizsgálat indult a sportszövetségnél, majd a pénzügyminisztériumnak az szúrt szemet, hogy évről évre több száz millió forint ment el ideiglenes pályák építésére. A szövetség egy füvespályás női verseny Budapestre hozása érdekében is tett lépéseket – mindezt pálya és kormánygarancia nélkül. A korábbi sikeres éljátékosok által életre hívott Tiszta Tenisz mozgalom nyílt levelet írt a szövetségnek, hogy az MTSZ mondja vissza a 2020-ra tervezett füves pályás tornára elküldött korábbi jelentkezését, mert emiatt bukhatja a Bukarestből hazatelepülni szándékozó WTA verseny. 2019-ben kiderült, hogy a teniszszövetségnek több, mint 700 milliós tartozása van. Idén sokáig gond volt a férfiválogatott belgák elleni párharcával, Szűcs Lajos további forrást kért Szabó Tündétől, hogy a debreceni rendezvényt ne kelljen szégyenszemre lemondania. Volt egy másik probléma is, a szövetség hosszú hónapok óta tartozott a világcsoportba-jutásért készülő Davis Kupa-csapata tagjainak, mint ahogyan több verseny- és vonalbíró is hiába várt a jussára. Arról februárban a Népszava számolt be elsőként, hogy a szövetségnek tavaly októberig kellett volna több százezer eurós jogdíjat kifizetnie az április végére tervezett ATP-tornára. Mint kiderült, az EMMI a jogdíj összegét átutalta a szövetségnek, Szabó így levélben kért tájékoztatást Szűcstől arról, a szövetség miért nem utalta azt tovább a jogtulajdonosnak. 2020-ban Magyarország rendezhetett volna WTA-tornát is, ám előbb a budapesti, majd a debreceni helyszín nem jött össze, így meghiúsult a Hungarian Ladies Open megrendezése. A sorozatos botrányok végül pedig Richter Attila főtitkár lemondásához vezetett, a kérdés mostantól az: Szűcs Lajos meddig maradhat a helyén?