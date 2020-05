Kigyulladt egy épület a XIII. kerületben - egy férfi súlyosan megégett

A közútkezelők éppen fűkaszálást végeztek az út mellett, amikor egy figyelmetlen sofőr kisteherautójával belement egy szabályosan parkoló autóba.

Elképesztő videót tett közzé a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Május 8-án a cég alkalmazottai fűkaszálást végeztek a 8-as főút mentén, amikor egy kisteherautó hátulról belecsapódott egy szabályosan parkoló autóba.

A férfi kisebb sérülésekkel megúszta a balesetet.

A Magyar Közút országosan mintegy 32 ezer kilométernyi utat kezel, amihez 526 millió négyzetméternyi zöldfelület is tartozik. A 64 ezer futballpályának megfelelő területen, főleg a tavaszi időszakban a mérnökségi szakemberek nagyobb kapacitással végeznek kézi és gépi kaszálási munkákat, közvetlenül az út mellett. Ezért arra kérték a közlekedőket, hogy a szokásosnál óvatosabban és körültekintőbben vezessenek. A cég honlapján arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2000-es évtől napjainkig 17 mérnökségi szakember hunyt el munkaterületen figyelmetlen vagy szabálytalan közlekedők miatt. Ezen tragikus esetekben közös, hogy a munkaterületek mellett a vétkes jármű vezetője nem a kihelyezett forgalmi jelzéseknek, korlátozásoknak megfelelően közlekedett. Közölték azt is, hogy a gyorsforgalmi utakon csak 2018-ban 83 baleset történt munkavégzéses útszakaszokon.