Felvonulás helyett chatszoba: rendhagyó Rehab Critical Mass vasárnap

Az idei felvonulás ugyan elmarad, de az érintettek most sem maradnak magukra. Online kaphatnak szakértői segítséget vasárnap a fogyatékkal, mentális problémákkal, vagy függőséggel élők és hozzátartozóik.

Rendhagyó Rehab Critical Mass (RCM) nap lesz május 17-én. A szervezők a pandémia ellenére kiváló módot találtak nem csak arra, hogy felhívják a figyelmet a fogyatékkal élőkre, hanem arra is, hogy segítséget nyújtsanak a rászorulóknak. Az RCM civil kezdeményezés célja egyfelől, hogy összefogja a fogyatékossággal élő személyeket, így erősítse az érdekvédelmi képességüket, másfelől, hogy az össztársadalom számára láthatóvá váljanak, és erősödjön a szolidaritás az emberek között. Surányi Judit szociológus, kulturális antropológus és addiktológiai konzultáns, a projekt főszervezője arról beszélt a Népszavának: a Rehab Critical Mass Facebook oldalán lesz az esemény, ott osztják majd meg azt a 40 perces videót, amit a számukra beküldött anyagokból készítettek. – Hatvan üzenet érkezett mindenféle sérültségi csoportoktól (Down-szindrómával élők, vakok, hallás- vagy látás sérültek, mozgássérültek) és közéleti személyektől, többek között Börcsök Enikőtől, Csőre Gábortól, Kovács Patríciától, Scherer Pétertől és Vajdai Vilmostól. Ezek nagyon sok erőt adhatnak – mondja Surányi Judit. A videó vetítése 18 órakor kezdődik, ezt követően pedig a Zoom alkalmazás segítségével két órán keresztül olyan online szobák indulnak, ahol rangos szervezetek és szakértők várják az érdeklődőket. A Zoom letöltésében a www.rehabcriticalmass.hu oldalon is segítséget kaphatnak az érdeklődők. – Olyan szervezetek mutatkoznak be, akikhez később is lehet fordulni segítségért. Lesz például egy EMDR trauma szoba, ami kifejezetten a vírus okozta félelmekre és stresszre reagál és megtanítanak egy olyan módszert, amit a hétköznapokban is lehet használni a stressz kezelésre. Azok, akik egyedül vannak otthon, és mozgásukban annyira korlátozottak, hogy nem tudják megcsinálni a gyakorlatot, később is részt vehetnek egy ilyen alkalmon. Az Ébredések alapítványnak is indul két szobája, egyikben a bipoláris zavarral élőket várják. Külön szobája lesz a Rehab Critical Massnak és téma lesz az élet az amputáció után is. A Suhanj! Alapítvány non-profit, közhasznú szervezet is készül egy fitness szobával, hiszen a mentális segítség mellett a mozgás is nagyon fontos. Kerekesszékes edzők és trénerek várják az embereket. A Narcotics Anonymous nonprofit világszervezetének magyar csapata is csatlakozik, náluk a függők és szenvedélybetegek találnak támogatókra. A Kék Pont Alapítvány pedig a függők hozzátartozóit várja. Az Önállóan lakni közösség szobájában arról folyik majd a diskurzus, hogy mozgássérültként hogyan lehet boldogulni, hol kérhető segítség és milyen jogvédelem áll rendelkezésre. De a megváltozott munkaképességűek is külön szobában beszélgethetnek szakértőkkel akár a vállalkozási lehetőségekről is – sorolja Surányi Judit. Az összesen tíz szobába akár anonim módon is be lehet lépni, opció lehet, hogy a képet nem, de a hangot hallják a többiek, vagy akár hang nélkül is csatlakozhat bárki, pusztán írásban kommunikálva. A cél, hogy fizikai és lelki segítséget is kapjon az, aki erre rászorul. Surányi Judit szerint csaknem kétmillió ember érintett közvetlenül valamilyen mentális betegségben, függőségben vagy fizikai fogyatékosságban. Ezért is szorgalmazza a civil kezdeményezés az összefogást, hiszen csak így lehet hatást gyakorolni a döntéshozókra is.