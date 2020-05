A mozgás csökkentheti a ,,kövér-gén" hatását

Aktív életmóddal akkor is legyőzhető az elhízás, ha az genetikailag kódolt.

Sokan hivatkoznak arra, hiába minden fogyókúra és/vagy edzés, kövérségük oka a génjeikben van. A kutatók szerint ez még akkor sem megfelelő indok, hogy ne küzdjünk a túlsúly ellen, ha az elhízás családi örökség.

A cambridge-i kutatók tanulmánya szerint valóban létezik egy „rossz étel gén”, ami a feldolgozott, cukros, zsíros és gyorséttermi ételek fogyasztására serkent. Ez, a zsírtömeghez és az elhízáshoz kapcsolódó, úgynevezett FTO-gén hibás változatának tudható be, hogy étkezésenként akár 100 kalóriával is kevesebbet visznek be azok, akiknek nincs ilyen génjük.