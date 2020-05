Rács mögé kerülhet a férfi, aki az ablakon kizuhanó fiú társaságát láthatta el droggal

Szombaton dönt a Fővárosi Törvényszék nyomozási bírója az ügyészség letartóztatási indítványáról.

Kezdeményezi a letartóztatását a Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség annak a 24 éves férfinak , aki gyanú szerint kábítószert adott el annak a fiatalokból álló társaságnak, amelynek egyik tagja május 10-re virradóra kizuhant egy I. kerületi Fő utcai lakóház ablakán. Az ügyészségi közlemény szerint megalapozottan feltehető, hogy a kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított férfi – ha szabadlábon hagynák – megszökne, jogellenesen befolyásolná a bizonyítást és hasonló bűncselekményt követne el. A BRFK előterjesztése alapján tett indítványról, a kényszerintézkedés elrendeléséről várhatóan szombaton dönt a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén működő nyomozási bíró. – A feltételezett díler 2020. május 9-én, a VIII. kerületi Kálvária téren egy fiatalokból álló, és aznapra az érettségi vizsga megünneplését tervező társaság egyik tagjának delta-9-THC, amfetamin és LSD hatóanyag-tartalmú anyagokat adott el – emlékeztetett az ügyészség. Amint arról a Népszava is beszámolt, a férfit a BRFK külön nyomozócsoportja „vadászta le”, és a bulizó fiatalok többsége is gyanúsított lett az eljárásban. A police.hu csütörtöki beszámolója szerint a rendőri egység május 14-én, a józsefvárosi Kálvária téren kapcsolta le az akkor még 25 évesként feltüntetett M. C. Renátót, akit kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsítanak; barátnője, a 21 éves B. Eliza Viktória ellen pedig drogbirtoklás miatt indult eljárás. Mint ismert, a május 10-ére virradó éjszaka egy társaság szórakozott az I. kerületi Fő utca egyik lakásában, és többen is kábítószert használtak. A társaság egyik tagja, egy 17 éves fiú sejthetően a drog hatására széttörte a berendezési tárgyakat – a Blikk szerint kábultan verekedésbe is keveredett – majd kiugrott a második emeleti lakás hálószobájának ablakából. A kamaszfiút a mentők életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba, a bulvárlap úgy tudja, hogy az agyhalál állapotába került. A tragédia után a BRFK kábítószer birtoklása, illetve rongálás vétség gyanúja miatt indított büntetőeljárást: a buli helyszínéről öt embert vittek be az I. kerületi kapitányságra, a gyorsteszt pedig közülük négynél mutatta ki több kábítószer használatának nyomait. A társaság érintett tagjait meggyanúsították és kihallgatták, ők szabadlábon védekezhetnek.