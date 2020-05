Június elején megnyitja határait az EU-állampolgárok előtt Olaszország

Nem sikerült beiktatni csütörtök este a rotációs alapon működő izraeli nemzeti egységkormányt, amely az első 18 hónapban Benjamin Netanjahu vezetésével működne. Amennyiben vasárnap estig nem áll fel a kabinet, Izrael újabb, immár másfél év alatt a negyedik előrehozott választásra kényszerül.

Amit nyilván mindenki szeretne elkerülni, hiszen az országban 2018 decembere óta tart a politikai válság és az ügyvezető kormányzás, a három előrehozott választás pedig rendre patthelyzetet eredményezett a Netanjahu vezette jobboldali és a korábban a Beni Gánc volt vezérkari főnök nevével fémjelzett Kék-Fehér centrista koalíció között. Gánc épp erre és a koronavírus járványra hivatkozva hagyta faképnél választóit és politikai szövetségeseit, amikor szövetségre lépett Netanjahuval. Egy negyedik választás eredménye a Kék-Fehér szakadása miatt egyelőre megjósolhatatlan, de tény, hogy sem Gáncnak, sem Netanjahunak nem érdeke. A volt vezérkari főnököt minden bizonnyal megbüntetnék korábbi szavazói és elveszítené jelenlegi kedvező pozícióját, Netanjahunak pedig május 24-én megkezdődik a pere, amiben csalással, vesztegetéssel és hivatali visszaéléssel vádolják, a nyilvános tárgyalás pedig aligha növeli választási esélyeit. A kormányalakítás nem is a két vezetőn múlt, hanem a Likud belső lázadásának eredménye. Netanjahu ugyanis számos kulcsfontosságú minisztériumról kényszerült lemondani Gáncék javára, ahhoz, hogy egyenlő erőviszonyokkal és hogy egyáltalán nemzeti egységkormány jöhessen létre. Ez viszont nagy csalódást okozott sok prominens Likud politikusnak, akik egyelőre nem nyelték le, hogy tárca nélkül maradtak, vagy nem tartják eléggé fajsúlyosnak, azt, amit kaptak. Ugyanakkor a korábbi koalíciós partner, a Naftali Bennet vezette Jamina helyzete is borzolja a kedélyeket a Likudban. A Jaminából kilépett Rafi Pertznek a Jeruzsálem-ügyi minisztériumot ajánlotta fel Netanjahu, de miután pártja részéről is igényt formáltak rá, ez is bizonytalanná vált. Gideon Szá’ár, a Likud egyik nagyágyúja Twitteren szólította fel Netanjahut, hogy használja ki a kormány eskütételének elhalasztását arra, hogy a Jamina bekerüljön a kormányba. Csakhogy ehhez újabb tárcáról kellene lemondania a Likudnak és Netanjahunak. Bennet sajtótájékoztatón jelezte, a Jamina ellenzékbe vonul, mert mint fogalmazott, a “megalakulófélben levő kabinet, nem jobboldali, hanem Bibi kormány lesz.” Ha egyáltalán lesz kormány vasárnap estig