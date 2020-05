Uniós zászlót lengetett, 150 ezer forintra büntették Szél Bernadett munkatársát

Kordokumentumnak is elmegy a rendőrségi határozat, amiben a kijárási korlátozásra is hivatkozva megbírságolták a politikus autójában ülő nőt.

Döbbenetes indokkal bírságolta meg a BRFK Szél Bernadett képviselő kollégáját, aki a Clark Ádám téren részt vett az ellenzéki politikus dudálós tiltakozó akcióján. Bár a 150 ezres bírságot alapvetően a kijárási korlátozás megszegése miatt szabták ki, az indoklás résznél szó szerint ez szerepel:

Letagadni sem lehet, szó szerint ott van a határozatban a bírság indokaként a zászlólengetés – mondta a Népszavának a rendőrségi iratot kordokumentumnak tekintő, és az munkatársa beleegyezésével a Facebookon is bemutató Szél Bernadett.

Kollégáját szerinte jogtalanul büntették, mert a nő a politikus utasa volt, a kocsiban maszkot viselt és nem dudált – ráadásul, tényleg a munkáját végezte mert Szélt kísérte be a Képviselői Irodaházba. Az egyetlen aktivitása a zászló felemelése volt, ez viszont járványügyi szempontból veszélytelen, sőt, értelmezhetetlen gesztus. Szélék nem fogadják el rendőrségi döntést, ebben az ügyben is bírósághoz fordulnak majd, mondván, aAz EU-hoz tartozásunkat jelképező zászló a jelek szerint nem csak a rendőrség szemét szúrja: a Demokratikus Koalíció parlamenti frakcióirodájának is azért kell költöznie , mert ablakukon többször lógattak ki uniós vagy éppen szivárványos lobogót, jól látható helyen – véli a párt.