A szabadalmi jogokon is átlép a kormány a koronavírusra hivatkozva

Az oltalom álló gyógyszereket és gyógyászati eszközöket is felhasználhatják a járvány elleni védekezés részeként.

Szombat este a Magyar Közlönyben is megjelentek a fővárosi korlátozások feloldásának részletei – erről korábban itt írtunk . A felsorolt enyhítések mellett ugyanakkor egy, a szellemi tulajdonjogokat is érintő döntést is hozott a kormány.