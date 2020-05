Tizenegy szlovákiai polgármester kéri, hogy vizsgálják felül a szlovák-magyar határszakasz korlátozásait

Budapesten vasárnap éjféltől oldják fel a kijárási korlátozást. Újra kiülhetünk a kerthelyiségekbe, de tartani kell a védőtávokat.

Hatvanhat nap után döntött a kormány, a vidékhez hasonlóan Budapesten is feloldották a kijárási korlátoztást: ezt szombaton a Facebookon jelentette be Orbán Viktor , Gulyás Gergely kancelláriaminiszter pedig nem sokkal később az enyhítés részleteiről számolt be egy rendkívüli sajtótájékoztató keretében. Gulyás először köszönetet mondott a magyar lakosságnak, különösen pedig a fővárosiaknak, hogy ilyen sokáig és fegyelmezetten tűrték a mindennapi korlátozásokat, és bízik benne, hogy ez a fegyelem az enyhítések után is megmarad; Budapest most két hetes különbséggel követi a vidéket, azaz május 18-án itt is enyhítik a járványügyi szabályozást.

Ez azt jelenti, hogy megnyitnak újra a parkok, játszóterek, szabadtéri fürdők presszók és vendéglátóhelyek – utóbbiaknak pedig szeptember elsejéig közterület-használati díjat sem kell fizetniük a teraszok után, mivel vendégeiket is csak itt, nyílt légterű helyen fogadhatják egyelőre. Újra nyithatnak az üzletek és a piacok is – az idősek vásárlási idősávja továbbra is megmarad, a piacok esetében viszont a kerületi önkormányzatok dönthetik el, hogy a 65 éven felüliek melyik három órás intervallumban vásárolhatnak.

Megtarthatóak a temetések, és polgári esküvői szertartások, valamint az istentiszteletek is – június 15-e után pedig már a templomi esküvő és lakodalom is engedélyezett lesz, maximum 200 főig. Érvényben marad viszont a kötelező másfél méteres védőtávolság, és az, hogy maszkot kell viselnünk a tömegközlekedési eszközökön és üzleteken. Utóbbiakban az üzemeltető feladata hogy a kívánt másfél méteres táv betartható legyen. Május 18-ával megnyitnak az egyetemek is, ha a rektor erről saját hatáskörben így dönt – a biztonsági előírások betartatása ugyanakkor szintén a rektor felelőssége lesz. Az egyetemi-főiskolai kollégiumok viszont továbbra is zárva tartanak – tette hozzá Gulyás Gergely. A kancelláriaminiszter arról is beszélt, hogy ha a járványügyi helyzet továbbra sem romlik, a kormány visszaadja különleges veszélyhelyzeti felhatalmazását az Országgyűlésnek.