Tragikus történet: otthonában halt meg egy óbudai férfi, akit a kórházi ágyak kiürítése okán, egy nappal műtétje előtt küldtek haza (videó)

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19) vasárnap reggelre, ezzel 3509 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 3 idős krónikus beteg. Ezzel 451 főre emelkedett az elhunytak száma, 1396-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1662 fő. Az aktív fertőzöttek 56 százaléka, az elhunytak 78 százaléka, a gyógyultak 61 százaléka budapesti vagy Pest megyei. 562 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 47-en vannak lélegeztetőgépen - kezdte az Operatív Törzs szokásos napi tájékoztatóját Gál Kristóf szóvivő.

Fokozatosan, új menetrend szerint elkezdtük újraindítani az életet Magyarországon. Azonban ez nem jelenti azt, hogy teljes mértékben visszatérhetünk a korábbi kerékvágáshoz - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese. Új helyzet állt elő a gazdaságban is: rég nem látott mértékű válsággal szembesülünk, amely nem egyformán érinti az ágazatokat - folytatta.

Az áprilisi gazdasági adatok várhatóan letaglózóak lesznek... Elkeserednünk azonban nem szabad - tette hozzá Schanda.

Az adatokból azonban az is látszik, hogy Magyarország jobban vette az akadályokat mint más országok. A koronavírus-járvány gazdasági-oktatási vonatkozásaival kapcsolatban kiemelte a munkanélküliség kezelését. Szerinte a magyar emberek fizetésből akarnak megélni, ezért is fontos, hogy például az elindított ingyenes informatikai alapozó online képzésre már 37 ezren jelentkeztek. Összesen további 1100 részben vagy egészben térítésmentes képzésekre is várják a jelentkezőket, akik az eddigi munkakörüktől a cégeknek biztosított bértámogatás keretében képezhetik át magukat más szakterületre. Ezekre a tanfolyamokra szabadfelhasználású diákhitel is igényelhető. Ugyanilyen, bármire költhető kölcsönt kaphatnak a felsőoktatási hallgatók is, külön keretből. – Már 24 ezer diplomát állítottak ki úgy, hogy azokhoz nem kellett nyelvvizsga – mondta Schanda Tamás, aki szerint a kormány ezzel az intézkedéssel is hozzájárul, hogy minél többen tudjanak elhelyezkedni Magyarországon.

Hétfőn általános védelmi intézkedések lépnek életbe

Miután május 18-án hétfőn nulla órától Budapesten is feloldják a kijárási korlátozást, az egész országban általános védelmi intézkedések lépnek életbe – közölte Lakatos Tibor. Az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a testület vasárnapi tájékoztatóján részletesen ismertette a fővárosra vonatkozó új szabályokat tartalmazó kormányrendeletet, amely szombat éjjel jelent meg a Magyar Közlönyben. – A szociális érintkezés szabályai – kivéve a közös háztartásban élőket – változatlanok: mindenki köteles a találkozásokat a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és betartani a lehetőség szerinti másfél méteres távolságot. Ugyanez vonatkozik az üzletekben és a tömegközlekedési járműveken való arceltakarásra, azaz a maszk, sál vagy kendő viselésére is – húzta alá Lakatos Tibor, aki a megmaradó és új előírásokat is összefoglalta. Így kiemelte, hogy az idősekre, a 65 év felettiekre vonatkozó eddigi korlátozások megmaradnak, tehát ők az élelmiszerüzleteket, drogériákat, gyógyszertárakat, illetve gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket forgalmazó üzleteket továbbra is mindennap csak 9 óra és 12 óra között látogathatják. Ellenben a kerületi önkormányzatok a fővárosban működő piacokon ettől eltérő idősávokat is megállapíthatnak a számukra.



Az egyetemek megnyitásáról a rektorok döntenek

A rendőrezredes azt is kiemelte: a már említett védőtávolság betartásával a budapestiek is korlátlanul látogathatják a közterületeket, a parkokat és a szabadtéri játszótereket, szabadtéri strandokat, fürdőket. Vásárolhatnak az üzletekben, amelyek mindegyike kinyithat, de csak azok a fővárosi vendéglátóhelyek fogadhatnak vendéget, ahol terasz vagy kerthelyiség van. – Vallási közösségek szertartása, illetve a polgári házasságkötéseket és temetéseket követő családi rendezvények is megtarthatók, de csak június 15. után és azokon nem lehetnek többen 200 embernél – hangsúlyozta Lakatos Tibor. Hozzáfűzte még, hogy az egyetemek megnyitásáról az adott felsőoktatási intézmény rektora dönt, ellenben a kollégiumok továbbra is szigorúan zárva tartanak. Az operatív törzs tájékoztatójának ismét résztvevője volt Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa, aki most a koronavírus-fertőzés okozta betegség rizikófaktorait emelte ki. Felsorolásának első helyén az időskor állt, hiszen – mint mondta – az elhunytak átlagéletkora a nőknél 81, a férfiaknál pedig 77 év. A szakember megismételte, hogy a hiedelmekkel ellentétben a magas vérnyomás önmagában nem kockázati tényező, és egyes vérnyomáscsökkentő gyógyszerek szedése sem. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy kiknek kell vigyázniuk: különösen a jövőben is. Így fontos a tüdőbetegek, a COPD-betegségben szenvedők, a vese- és cukorbetegek, utóbbiak közül elsősorban azok, akik nem tablettát, hanem inzulint kapnak, ugyanígy veszélyesebb a koronavírus a rákbetegekre, a sugárkezeltekre, az autoimmun betegséggel küszködőkre és a kórosan elhízottakra. Szlávik János szerint a járványügyi enyhítéseket követően nemcsak a betegek, hanem az egészséges emberek számára továbbra is fontos az óvintézkedések betartása.