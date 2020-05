Little Richardot egykori egyetemének temetőjében helyezik örök nyugalomra

A március 16-a óta tartó romániai szükségállapot a hírfogyasztási szokásokat is átírta. A szórakoztató műsorok nézettségét is meghaladta egy-egy fontos hatósági bejelentés élő közvetítésének népszerűsége.

Románia a legdrasztikusabb járványintézkedéseket vezette be március közepén – szükségállapotot hirdetett, ami egyben kijárási tilalmat – nem csak korlátozást – is jelentett. A bezártság és bizonytalanság televíziók elé terelte a lakosságot, és bizonyos mértékig a csatornák nézettségi sorrendjét is átrendezte. A szükségállapot május 15. után a magyarországihoz hasonló vészhelyzetre változik, de még mindig sok a bizonytalanság a nyitás mértékét illetően, így a kormányzati és válságstáb bejelentések mindmáig románok millióit szögezik televíziók elé. A legnézettebb műsorok napközben a járványintézkedésekkel kapcsolatos bejelentések. Főleg kezdetben, az első katonai rendeletek ismertetése idején minden csatornán egekbe ugrott Ludovic Orban miniszterelnök bejelentésének nézettsége. Összességében 6,4 millió néző követte élőben a kormányfő beszédét. Legtöbben az Antena 1 kereskedelmi tv-én követték, 1,9 millióan. Ez volt az első olyan mérés, ami átrendeződést jelzett a piacon, ugyanis az évtizedek óta töretlenül piacvezető PRO TV, Románia első kereskedelmi csatornája a második helyre szorult 1,7 millió nézővel. Feljött viszont a Digi 24 hírtelevízió, amely 850 ezres nézettségével szinte megduplázta a rivális hírtévé, az Antena 3 nézettségét, ahol 470 ezren követték a miniszterelnököt. A közszolgálati televízió, a TVR1 csupán a 12. helyre szorult 112 ezer nézővel. Hasonló arányok és tendenciák mutatkoztak a válságstábot vezető egészségügyi államtitkár, Raed Arafat és Marcel Vela belügyminiszter közös sajtótájékoztatóján is, itt viszont a PRO TV visszaszerezte első helyét, 2,043 milliós nézettséggel, a köztévé viszont a sor végén kullogott és a konkurens hírtévék közül a viszonylag újnak számító Digi megőrizte vezető szerepét a régi nagy rivális, az Antena 3 előtt.

A hírtévék nézettségi versenye azért is sokatmondó, mert ez hagyományosan a politikai preferenciák változását is leköveti. A román televíziós piacon igen nagy szeletet birtokolnak a hírtelevíziók, ugyanis az utóbbi másfél évtizedben az úgynevezett korrupcióellenes harc amolyan politikai szappanoperaként e televíziók képernyőin zajlott mondhatni élőben, hírtévé függővé téve a lakosságot. A ma már európai főügyészként működő Laura Codruta Kövesi által vezetett román Korrupcióellenes Ügyészség, a rettegett DNA szolgáltatta az országos nézettségű showt, amikor sokszor élő adásban bilincselték meg politikusok és magasrangú köztisztviselők sorát, rohanták le közszereplők otthonait a korrupcióellenes harc maszkos, fegyveres katonái. Két nagy csatorna versengett e téren, - több kisebb mellett – a jobboldalinak tekintett Realitatea TV és a baloldali, PSD-közeli Antena 3. A Realitatea TV azonban tavaly tavasszal csődeljárás alá került, ősszel pedig ennek következményeként az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) nem hosszabbította meg a csatorna licenszét. Helye nem maradt betöltetlen, a Digi 24 mára feltornázta magát piacvezető hírcsatornává. A korábban kormányzó szociáldemokrata PSD közeli Antena 3 nézettségi mutatóinak romlása – elemzők szerint – egyben azt is jelenti, hogy a lakosság inkább a jobboldali Digit tekinti hiteles forrásnak. Ez egybecseng a választási opciókkal is, hiszen az időközben, tavaly a PSD elleni sikeres bizalmatlansági indítvány nyomán kormányra került jobboldali Nemzeti Liberális Párt a legnépszerűbb formáció.

A karanténba való beletörődéssel párhuzamosan némiképp csökkent áprilisban a hírműsorok nézettsége is, maradtak a korábbi tévénézési szokások, a változás csupán annyi, hogy más program hiányában még többen nézték a hagyományos szórakoztató műsorokat. A karantén alatt is a PRO TV Britain's Got Talent licencén alapuló Romanii au talent tehetségkutatója versengett hétről hétre minden hétvégén a nézők kegyeiért az Antena 1 kereskedelmi adó Asia Express túlélőshowjával és a Séfek a késeknél című főzőversenyével. A tehetségkutatót áprilisban 2 957 000 ember követte, a túlélőshowt 1 837 000, a főzőműsort pedig 1 681 000. A karantén igazi meglepetése, hogy a török Kanal D televízió romániai fiókja, az ugyanezen a néven futó román adó harmadik csatornává tornázta fel magát, összességében megelőzve a nagy hírtelevíziókat is. A török csatorna legnézettebb műsora a januártól futó „Züleyha a nevem” című török sorozat, amely magyarul a Remények földje címen fut.