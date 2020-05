Van, ahol annyira komolyan veszik a járvány miatti távolságtartás szabályait, hogy még a kormányfőt is elküldték a zsúfolt kávéházból

Olaszország-szerte ismét várják az embereket a templomok, a katolikus egyházfő utoljára misézett az interneten.

Hétfőtől a Szent Péter tér és Szent Péter-bazilika, valamint a Vatikáni Múzeum is újranyitja március 10-e óta bezárt kapuit a hívők és a többi látogató előtt. A koronavírus-járvány kirobbanása után Ferenc pápa csak az interneten mondhatott misét és szólhatott a hívőkhöz. Ezt a járványnak ebben a szakaszában utoljára tette vasárnap, amikor a katolikus egyházfő arra kért mindenkit, hogy, tartsák be a koronavírus-járvány miatti óvintézkedéseket Vatikánban és egész Olaszországban újranyitó templomokban. Az egyházfő beszéde után kitekintett az apostoli palotáknak a Szent Péter térre néző ablakából. A még lezárt tér körül már több ezer római hívő gyülekezett. Ferenc pápa a járvány miatt a tavaszi elsőáldozást elhalasztani kényszerülő gyerekeket arra kérte, hogy a várakozási időt lehetőségként használják ki a katekizmus elmélyítésével. A pápa Szent II. János Pál pápa születésének századik évfordulójának tiszteletére hétfő reggel misét mutat be a Szent Péter-bazilika altemplomában, a néhai pápa sírjánál. Ez lesz az első pápai mise több mint két hónap óta, amelyen hívők is részt vehetnek.



Szenteltvíz helyett testhőmérő