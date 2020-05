Brüsszeli ellenőrzés alá vonná Weber a tagállamok járvány utáni költéseit

Katasztrofális állapotok kezdenek kialakulni Brazíliában a koronavírus-járvány terjedése kapcsán.

Az ország hétvégén Olaszországot is megelőzte a fertőzések számában, így az ötödik helyen áll a világban, a halottak száma pedig megközelíti a 16 ezret, e tekintetben a hatodik. Szakértők azonban úgy vélik, a valós helyzet ennél sokkal rosszabb, a fertőzöttek száma az említett tizenötszörösét is elérheti a 200 milliós országban. A gondokat az egészségügy összeomlása tetézi és az a tény, hogy a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro elnök láthatóan teljesen alkalmatlan a válság kezelésére. Ezt jelzi: pénteken egy hónapon belül második egészségügyi minisztere, Nelson Teich is bejelentette lemondását. A járvány különösen keményen sújtja a bennszülötteket, már 38 különböző törzs körében pusztít a vírus. Hogy körükben mennyire drámai a helyzet, jelzi: 440 őslakos szervezetét támadta meg a koronavírus, s 92-en vesztették életüket. Különösen az Amazonas szövetségi államban lévő törzseket érinti drámaian a járvány. A Parque des Tribos törzs vezetője, Messias Kokama maga is életét vesztette. A déli országrészben élő törzseknél az utóbbi napokban jelent meg a vírus, a következmények itt is beláthatatlanok. A kórházak nem voltak felkészülve ilyen pusztításra. Nincs elég intenzív ágy. A halottak száma annyira megemelkedett, hogy tömegsírokba kell temetni őket. Nelson Teich egészségügyi miniszter ugyan nem indokolta lemondását, ám az vélhetően nem a kórházakban kialakult áldatlan állapotokra vezethető vissza, hanem arra, hogy Jair Bolsonaro elnök semmibe vette őt. Az egész világot bejárta a YouTube-on az a múlt heti felvétel, amikor az akkor még hivatalban lévő tárcavezető egy újságíró kérdéséből értesült arról, hogy az elnök a megkérdezése nélkül döntött a korlátozások enyhítéséről. Már Teich elődje, Luiz Enique Mandetta is az öntörvényű, a járvány veszélyeit semmibe vevő államfő miatt vette a kalapját. Mandetta rendre a kijárási korlátozások mellett foglalt állást, az elnök ezzel szemben cinikusan jegyezte meg: nincs abban semmi különös, ha a vírus következtében meghalnak az emberek, az a világ normális rendje. Luiz Inácio Lula da Silva egykori elnök egyenesen népirtással vádolta utódát. „Hívő katolikus vagyok, azért imádközöm, hogy a brazilok elkerüljék a népirtást, amit Bolsonaro idéz elő” – fogalmazott. Hiába veszélyezteti azonban Bolsonaro saját honfitársainak egészségét, még mindig a brazilok mintegy harmada áll mögötte, s ez a szám csökkenni már aligha fog, mert sokakat állított a maga oldalára rendkívül megosztó, szélsőséges politikájával. Ám Bolsonaro jövője igencsak kétséges. A legfelsőbb bíróság még áprilisban nyomozást indíttatott annak kivizsgálására, hogy az államfő befolyásolta a rendőrség munkáját. Bolsonaro ellen akár alkotmányos vádemelési eljárás indulhat, ami felfüggesztését is eredményezheti. A vádakat megerősítette az időközben lemondott igazságügyi miniszter, a Brazíliában nagy tekintélynek örvendő Sergio Moro is.