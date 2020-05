Szabadlábon védekezhetnek a fegyveres rablással vádolt amerikai focisták

Stuttgarttól Münchenig ismét több városban tüntettek a berlini kabinet korlátozó intézkedései ellen. Az ultraradikálisok is megjelentek.

Hétvégén ismét több német városban tüntettek a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos korlátozások ellen. Stuttgartban ezúttal legfeljebb 5000 résztvevő jelenlétét engedélyezték. Többen a megmozdulásra kijelölt hely környezetében gyűltek össze. A rendőrség őket egy másik területre terelte. Megmozdulást tartottak Münchenben is, ahol az engedélyezett ezer főnél jóval többen vonultak utcára. Frankfurtban szintén ezernél többen tüntettek. „Tévét kikapcsolni, az agyakat be”, „A hazugság ellen nem segítenek a maszkok” – ilyen feliratú transzparenseket tartottak a magasba. Demonstrációt tartottak Drezdában is, amelyen váratlanul felbukkant Michael Kretschmer kereszténydemokrata tartományi miniszterelnök is. A helyi kormányzati hivatal azt közölte, spontán látogatásról volt szó. A tüntetések nagyrészt békés mederben zajlottak, Berlinben ugyanakkor rárontottak a ZDF köztévé Heute Show című szatirikus műsorának stábjára. A csatorna öt munkatársa sérült meg, négyüket kórházba kellett szállítani. A megmozduláson Bill Gates volt a tüntetők célkeresztjében, aki „egészségügyi diktatúrára” törekszik, Angela Merkel kancellár pedig „gyíklegények irányítása alatt tevékenykedik”. A német pártokban egyre nő az a távolról sem megalapozatlan aggodalom, amely szerint a szélsőjobboldal rá akar telepedni ezekre a – amint a német sajtó fogalmaz - korona-tüntetésekre. Horst Seehofer német belügyminiszter ezzel kapcsolatban a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitungnak kifejtette, sokan féltik az egzisztenciájukat a korlátozások miatt, ezért a kormánynak gyorsan kell cselekednie. Hozzátette, Németországban mindenkinek joga van a szólásszabadságra, s ezt a jogot meg is kell védeni. Paul Ziemiak, a CDU főtitkára ugyanakkor kifejtette, ha a szélsőségesek visszaélnek ezekkel a megmozdulásokkal, akkor az egész társadalmat veszélyeztetik. A demokratikus középnek az a feladata, hogy lerántsák a leplet az általuk terjesztett összeesküvés-elméletekről. Thorsten Frei, a CDU/CSU Bundestag-képviselőcsoportjának frakcióvezető-helyettese aggasztó fejleménynek tartja, hogy a megmozdulásokon sok szélsőjobboldali tűnik fel. A német bűnügyi hatóság is több olyan jelzést kapott, amelyek szerint a szélsőjobboldal vissza akar élni a megmozdulásokkal. „A jelenlegi helyzetet saját propagandacéljaikra akarják felhasználni” – fogalmazott a FAS-ban a hivatal szóvivője. A szélsőséges pártok felszólították híveiket arra, vegyenek részt ezeken a tüntetéseken. „A III. Út” nevű neonáci párt előző vasárnap azt írta internetes oldalán, először figyelhető meg, hogy a társadalomból igen sokan készek polgári engedetlenségi mozgalomra. A német városokban olyan németek tüntetnek, akik „le akarnak számolni a rendszerrel, változásokat akarnak. Gondoskodnunk kell arról, hogy ezt a változás a német szocializmus útjához vezessen” – hangzott az írás. Az ultraradikális „A Jobb” nevű tömörülés szintén arra bátorította híveit, vegyenek részt a megmozdulásokon. A párt szerint izgalmas időszak elé néznek, amikor „végre” lendület tapasztalható a társadalom részéről. Minden nemzeti érzelmű embert felszólítottak arra, saját városukban támogassák a megmozdulásokat. Hasonló tartalmú nyilatkozatot tett közzé a szintén szélsőjobboldali Német Nemzeti Demokrata Párt (NPD). Félő, nemcsak a neonácik, hanem a jobboldali radikális Alternatíva Németországért (AfD) párt is mindent elkövet azért, hogy előnyt kovácsoljon a tüntetésekből. Egy a Spiegel által közölt felmérés szerint a megkérdezettek 70 százaléka szerint megfelelő a berlini kormány járvánnyal kapcsolatos válságkezelése, ami három hét alatt négy százalékos csökkenés. 19 százalék szerint túlzóak az intézkedések. Az AfD szavazók 56 százaléka látja így, illetve az FDP híveinek 35 százaléka.