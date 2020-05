Halálra gázolt egy férfit a HÉV Óbudán

A férfi ivott, speedezett is, mielőtt árokba borult volna az ügyészség szerint. A tragédia idején két gyereket és egy nőt szállított – jogosítvány nélkül.

Halált okozó ittas járművezetés bűntette miatt emelt vádat A Kecskeméti Járási Ügyészség egy kiskőrösi férfi ellen, aki 2018. június 20-án, este, Akasztón ittasan tragikus kimenetelű balesetet okozott - derül ki a hétfőn kiadott ügyészségi közleményből. A vádirat szerint a férfi 2018. június 20-án, este, Akasztó lakott területén ittasan vezette anyja autóját az 53-as számú főúton, Csengőd irányába. Az időjárás borult volt, éjszakai látási viszonyok mellett a közvilágítás működött és az aszfaltozott úttest is száraz volt. A vádlott a megengedett 50 km/órát túllépve 67-70 km/órás sebességgel hajtott, amikor egy balra ívelő kanyar után letért a jobb oldali útpadkára, és az árok falának ütközött. Az autó felborult, tetőlemeze is a talajba csapódott, végül visszafordulva az útpadkán a kerekein állt meg.

A balesetben az autó bal hátsó gyermekülésén utazó, be nem kötött gyermek olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházi kezelése ellenére másnap meghalt. Ha a biztonsági öve be lett volna csatolva, a tragédia elkerülhető lett volna. Az autó többi utasa – egy nő és egy kiskorú gyermek – 8 napon belül gyógyuló sérüléseket, míg a vádlott 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket, köztük csigolyatörést szenvedett. A vádlott a vezetés előtt drogot, amfetamint is fogyasztott, ezért emiatt is bódult állapotban volt; a kábítószer birtoklása miatt külön eljárás indult ellene.

A büntetett előéletű férfit korábban ráadásuk többször elítélték ittas vezetésért, és érvényes vezetői engedélye sem volt. A szabadlábon védekező vádlottara az ügyészség börtön kiszabását kérte, azzal a kitétellel, hogy a közügyek gyakorlásától és a közúti járművezetéstől is el kell tiltani. A férfi bűnösségéről a Kiskőrösi Járásbíróság fog dönteni.