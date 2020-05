MSZP: Irracionális ünnepségsorozat helyett a családok megsegítésére költsön a kormány

– Jól láthatóan a magyar kormány csak cirkuszt kíván adni az embereknek, kenyeret nem – mondta Molnár Zsolt. A párt online aláírásgyűjtést indít.

– Az elmúlt napok hírei arról szóltak, hogy a magyar kormány minden idők legnagyobb tűzijátékára, valamint rendezvénysorozatára készül, nyilvánvalóan az adófizetők pénzéből. Teszi ezt olyankor, amikor a járvány kimenetele még kétséges, nem tudjuk, hogy augusztusban pontosan milyen szabályok lesznek érvényben, valamint emberek ezrei, tízezrei, százezrei vesztik el munkájukat, családjuk biztonsága, megélhetésük kerül veszélybe. Ilyenkor felelőtlenség ilyen nagyszabású rendezvényekkel tervezni, amelyek milliárdokról, akár tízmilliárdos összegről is szólhatnak – mondta Molnár Zsolt hétfői online sajtótájékoztatóján. Az MSZP pártigazgatója, budapesti elnöke arra szólította fel a magyar kormányt, hogy hozza nyilvánosságra az augusztus 20-ai tűzijátéknak, valamint a rendezvénysorozatnak a költségvetését, és ezt az összeget fordítsák a járvány veszélyhelyzet enyhítésére, védekezésre, de legfőképpen azoknak a családoknak a támogatására, akik elvesztették a munkahelyüket, a megélhetésüket. – Egy nemzet nem attól lesz erős, ha pompás tűzijátékokat, irracionális költségeket költ különböző ünnepségsorozatokra, hanem attól, ha szolidáris egymás iránt – mondta, hozzátéve: ezért arra kérik a magyar kormányt, álljon el ettől a felelőtlen szándékától, ne költse az adófizetők pénzét ilyen különösen nehéz helyzetben irracionális célokra, és a nemzet erősségét ne így próbálja bemutatni. Molnár Zsolt bejelentette, hogy az MSZP online aláírásgyűjtést indít annak érdekében, hogy ezeket a célokat valósítsa meg a magyar kormány, tehát az összeget fordítsa a járványhelyzet enyhítésére, szociális támogatásokra, és ne irracionális ünnepségsorozatra. – A régi római mondás úgy szólt, kenyeret és cirkuszt. Jól láthatóan a magyar kormány csak cirkuszt kíván adni az embereknek, kenyeret nem – fogalmazott. A sajtótájékoztatón Molnár Zsolt felidézte, hogy enyhítettek a korlátozásokon, és mindenkit arra kért: tartsák be ezeket az enyhébb szabályokat is, mindenki viselkedjen felelősségteljesen.