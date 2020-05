Rokonaik öltek meg két tinédzsert Pakisztánban, mert egy videófelvételen egy fiatal férfival együtt voltak láthatóak

Egy harmadik lányt még keresnek a hatóságok.

Családtagjaik öltek meg egy 16 és egy 18 éves lányt Pakisztánban, miután a tinédzserek egy olyan videót osztottak meg, amelyen egy fiatal férfival szerepeltek - írja a Guardian . A lányokat férfi rokonaik lőtték le ezen a héten egy észak-vazirisztáni faluban, majd rokonaik temették el őket a településen. A rendőrség megerősítette a lap értesülését, és közölték azt is, hogy letartóztatták az egyik lány apját, és a másik lány bátyját a gyilkossággal összefüggésben. Két másik rokont még keresnek a hatóságok, mert a gyanú szerint közük lehetett a gyilkossághoz. Az egy percnél is rövidebb felvétel tavaly készült, és néhány hete jelent meg a közösségi médiában. A rendőrség egy harmadik lányt is keres, aki szintén szerepelt a videón. Egyelőre nem tudni, hogy ő még életben van-e. Észak- és Dél-Vazirisztán törzsi területein a nőknek szigorú becsületkódexek szerint kell élniük, mozgásukat erősen korlátozzák, és gyakran még az otthonukat sem hagyhatják el kíséret nélkül. Ezeken a területeken igen gyakoriak a „becsületbeli gyilkosságok”, amelyeket főként nőkkel szemben követnek el. Évente körülbelül ezer nőt ölnek meg amiatt, mert azt gondolják róluk, hogy szégyent hoztak a családjukra. A „becsületbeli gyilkosságok” azután kaptak nagyobb figyelmet, hogy tavaly szeptemberben három férfit életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek Pakisztánban, mert megöltek három nőt. A nők egy videófelvétel szerint 2011-ben táncoltak és tapsoltak egy esküvőn. A holttesteket sosem találták meg. Az ilyen típusú gyilkosságok esetében korábban az elkövetők szabadon távozhattak, ha az áldozatok családtagjai megbocsátottak nekik. (A 444 nyomán.)