Felfüggesztette magát a horvát parlament, legkésőbb júliusban előrehozott választásokat tartanak az országban

Ukrajnában pedig a karantén ellenére is kinyithatnak a strandok.

Az alsóbb osztályok tanulói, így az általános iskolások, a középiskolák alsóbb osztályaiban tanulók, valamint a speciális iskolák diákjai is intézményi keretek között folytatják a tanulást hétfőtől Ausztriában a koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedések enyhítésével. Az érettségi előtt állók, valamint a szakiskolák végzősei már május 4-én visszaülhettek az iskolapadokba. „Optimista” az iskolák újranyitásával kapcsolatban Heinz Fassmann oktatási miniszter. Kijelentette: az iskola nem az a hely, ahol jellemzően terjed a koronavírus, és ezt a skandináv példa is mutatja, ott ugyanis már korábban megnyitottak az oktatási intézmények. A tárcavezető arról is beszélt: „csaknem normális” iskolai napok következnek, a tanulók számára ugyanis szigorú óvintézkedéseket vezettek be. Eszerint



a diákok különböző „műszakokban” járnak iskolába: az osztályokat két, legfeljebb 18 fős csoportra bontják, az egyik csoport hétfőtől szerdáig, a másik csütörtökön és pénteken megy iskolába, a következő héten pedig a csoportok cserélnek egymással.

Emellett egy húszoldalas higiéniai kézikönyvet is kaptak a diákok, ami tartalmazza a higiéniai előírásokat: így az iskola épületében kötelező a szájmaszk viselése, és azt csak az osztályteremben szabad levenni. Be kell tartani a legalább egyméteres távolságot az iskolába lépéskor, de a gyerekek ülőhelye között is meg kell lennie a kötelező távolságnak. Előírás a többszöri kézmosás, illetve kézfertőtlenítő gyakori használata. A gyerekek nem írnak dolgozatot, csak szóbeli vizsgákat tehetnek. Az általános és középiskolákban, valamint a speciális iskolákban



mintegy 700 ezer tanuló tért vissza az osztályokba.

Azoknak a szülőknek, akik féltik gyermeküket az esetleges koronavírus-fertőzéstől, lehetőségük van arra, hogy felmentést kérjenek gyermekük számára. Az oktatási minisztérium által végeztetett közvélemény-kutatás azonban azt mutatja, hogy a szülők 86 százaléka egyetért az iskolai oktatás folytatásával, és csak hét százalékuk mondta azt, hogy nem engedélyezi az iskolába járást gyermeke számára; a szülők további hét százaléka pedig még nem döntött a kérdésben. Közben Bécsben ismét bezártak egy iskolát, mivel a gyanú szerint az egyik tanár megfertőződött koronavírussal. A tanár már szombaton jelezte, hogy beteg, magas láza van. Az intézmény kétszáz tanulóját hétfőn hazaküldték.

Megnyitják a strandokat Ukrajnában

Ukrajnában a koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozására bevezetett karantén ellenére is engedélyezni fogja az egészségügyi minisztérium a folyó- és tengerparti strandok megnyitását – ígérte hétfői online tájékoztatóján Viktor Ljasko országos tisztifőorvos, a tárca helyettes vezetője. A tisztségviselő elmondta, hogy konzultáltak ebben a kérdésben az ukrán orvostudományi akadémia fertőző betegségeket kutató szakembereivel.



„A szakértők megerősítették, hogy a tengeri só és az ultraibolya sugárzás elpusztítja a koronavírus betegség kórokozóját, így Ukrajnában engedélyezhető a strandok megnyitása, éppúgy mint a világ többi országában” – mondta Ljasko.

Hozzátette: annak ellenére, hogy az édesvízben a kórokozó képes megmaradni, a tudósok szerint a folyóvizekben is „meglehetősen nehéz” megfertőződni, ez csak egymás közti közeli kapcsolatban lehetséges, ezért a tárca minden bizonnyal engedélyezni fogja a folyóparti fürdőzőhelyek megnyitását is az idei strandszezonban. Az egészségügyi minisztérium által közölt adatok szerint hétfőre egy nap alatt 325-tel 18 616-ra nőtt az országban eddig azonosított koronavírusos fertőzöttek száma. Az elhunytaké 21 újabb halálos áldozattal 535-re emelkedett, miközben eddig 5276-an gyógyultak fel a betegségből, közülük 160-an az elmúlt napban. Az egészségügyben dolgozók közül már 3650-en kapták el a fertőzést. Eddig 5871 beteg szorult kórházi ápolásra, köztük 662 egészségügyi alkalmazott. Utóbbiak közül 27-en haltak bele a betegség okozta szövődményekbe. Lélegeztetőgépre a járvány kitörése óta 240 beteget kellett kapcsolni, köztük 21 egészségügyi dolgozót és egy gyermeket. Ukrajnában eddig 232 899 laboratóriumi, úgynevezett PCR-tesztet végeztek el. Dmitro Kuleba külügyminiszter az RBK-Ukrajina hírportálnak nyilatkozva, kijelentette, hogy a határok megnyitásának kérdésében Ukrajna az európai partnereivel hangolja össze a lépéseit, továbbá figyelembe veszi a járványhelyzet alakulását.

„Ebben a tekintetben abszolút liberálisak vagyunk, de figyelembe veszünk két tényezőt: az első az, miként nyitják meg a partnerországok a határaikat, a második a járványhelyzet alakulása Ukrajnában” – fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy senki sem akarja a politikai vezetésben az ukrán állampolgárokat az országba bezárni. Konkrétumokat azonban a határok várható megnyitásáról továbbra sem tudott mondani.