180 ezer milliárd forintos válságalapot akarnak a németek és a franciák

A vírus kivette az orosz elnök ezéből az irányítást, országa olyan válsággal néz szembe, amit a Szovjetunió felbomlása óta nem élt át.

A hivatalos adatok szerint az Egyesült Államok után a világ második legtöbb koronavírus-fertőzését produkáló Oroszországban véget ért a hat hete, március végén országosan bevezetett munkamentes periódus, írja a 24.hu . Elsőként az építőiparnak és a mezőgazdaságnak kell újraindulnia – mondta nemrég Vlagyimir Putyin. A hétfői adatok összesen már több mint 290 ezer orosz fertőződött meg, ám szakértők szerint a valóságban ennél is sokkal rosszabb a helyzet. Például azért, mert a halálozási arány jóval elmarad a világ más részein tapasztalttól: egymillió emberre 19 haláleset jut, szemben a 40-es világátlaggal. A Nemzetgazdasági és Közigazgatási Elnöki Akadémia kutatója, Tatyjana Mikhailova szerint Moszkvában a Covid-19 áldozatainak a száma akár a háromszorosa is lehet a hivatalos adatnál. Mindenesetre a Kreml és az állami média által szajkózott tétel, miszerint Oroszország hatékonyabban harcol a vírus ellen, mint a Nyugat, nem tűnik hihetőnek. Hivatalosan ugyanis alig több mint 2700 áldozata van az országban a koronavírusnak, miközben Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanyin is azt nyilatkozta, hogy a hivatalos 116 ezer megbetegedés helyett úgy 300 ezer lehet a fővárosban, vagyis ő is nagyjából háromszorosára tippeli a hivatalos adatoknál a valós számokat. Hogy most mi történik? Putyin a Moszkva melletti otthonában ül, és – ahogy Kínában is tapasztalható volt – próbálja rákenni a problémákat másokra, minél kevesebbet veszítsen a népszerűségéből a krízis alatt. Az elnök mindenesetre nem így tervezte 2020-at, hiszen a fasizmus leverésének 75. évfordulóját, a Győzelem napját egy hatalmas katonai díszszemlével szerette volna megünnepelni, és a tervek szerint épp május 9-én nyitották volna meg új templomként a fegyveres erők katedrálisát. Továbbá épp mostanában tartották volna azt a népszavazást, amelynek arról kell döntenie, hogy 2024 után is elindulhasson az elnökválasztáson, sőt még utána is egy ciklusra, vagyis akár egészen 2036-ig ő lehetne az orosz föderáció elnöke. Kérdés, ha tényleg egy olyan katasztrófa felé sodródnak az oroszok, amelyet még nem éltek át a Szovjetunió felbomlása óta, vajon kit tartanak majd felelősnek mindezért. AZ IMF szerint a GDP 5,5 százalékkal eshet, Alekszej Kudrin, az orosz számvevőszék elnöke szerint pedig a munkanélküliség 2,5 millióról 8 millióra ugorhat. Noha azzal mindenki tisztában van, hogy az összes korlátozó intézkedés mögött Putyin áll, mégsem valószínű, hogy belebukjon a vírusválságba. Még akkor sem, ha történelmi mélységben van az orosz elnök népszerűsége. Nyilvánvaló, hogy Putyin számára szokatlan helyzetbe került, az irányítást valójában kivette a kezéből a koronavírus. Tétovázik, nem tud mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy főként a fővárostól távoli területeken nagyon rossz állapotban van az egészségügyi rendszer, de azt sem közölte eddig, hogy miként próbálna enyhíteni a gazdasági válságon, ezzel kapcsolatban június elejére ígért konkrét terveket. Bár biztos vannak olyanok, akik azt mondják, legalább van munkájuk, hiszen a kényszerszabadság és a járványhelyzet miatt itt is sokan veszítették el az állásukat. A stratégiai fontosságú nagyvállalatoknak ugyan segítséget ígért az elnök, sok kisebb vállalkozás is tönkremehetett, mert a számukra felajánlott segítség csak szűk körben volt elérhető, és az is későn érkezhetett – írta a Washington Post.