Negyvenhét országban fenyeget súlyos élelmiszerhiány a koronavírus miatt

Már a válság kitörése előtt az első negyedévben megindult az államadósság növekedése, ami az év végére rég nem látott szintre kerül.

Március végén a bruttó – tehát a követelésekkel nem csökkentett – államadósság mértéke 31 557 milliárd forint volt, ami bő 800 milliárd forinttal nagyobb, mint a decemberi záróállomány - derült ki a MNB hétfőn nyilvánosságra hozott adataiból. Miközben az államdósság forintban kifejezett értéke folyamatosan növekedett az elmúlt években, addig a növekvő bruttó hazai terméknek (GDP) köszönhetően a GDP-arányos államadósság 2010 második felétől, gyakorlatilag az Orbán-kormány hatalomra kerülése óta csökkent. Kisebb - egy-két negyedévre kiterjedő - kiugrások voltak ugyan a csökkenő trendben, de az idei válság, a gazdaság zsugorodása átmenetileg végett vet a tíz éve tartó látványos adósságcsökkenésnek. Az első negyedévben a GDP arányos államadósság az év eleji 66,3 százalékról 66,8 százalékra emelkedett – miközben a magyar gazdaság még két százalék körüli növekedést produkált. Az első három hónapban még érdemi költések nem is voltak a korona-vírusjárvány miatt, vagyis nem erre vezethető vissza az adósságmutató megugrása. Az elmúlt években is megfigyelhető volt, hogy az első negyedben megugrott a tartozásmutató, ugyanis az volt minden évben az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt. stratégiája, hogy gyorsan bespájzolt az év elején, ezzel bebiztosította az adósság finanszírozását. Az idén a második negyedévtől sokkal nagyobb ugrásokat fogunk látni, egyrészt mert áprilisban ütött be igazán a válság, ekkora már lefagyott a teljes turizmus, szolgáltatóipar jelentős része, vagyis megállt a gazdaság növekedése és csökkent a GDP. Így már csak a matematikai miatt is nőni fog az GDP-arányos államadósság mértéke. A másik ok az államháztartási hiány megugrása: a kormány erre az évre a GDP 3,8 százalékára rúgó hiányt tervez, de a független elemzőintézetek szerint ez akár a GDP hat százaléka is lehet, miközben maga a GDP 3-6 százalékkal csökkenhet. A két változó eredőjeként az államadósság mértéke a januári induló szinthez képest az idén akár a GDP 8-10 százalékával is emelkedhet. Ez az ugrás csak átmeneti, ugyanis 2021-re már minden előrejelző cég, elemző, nemzetközi szervezet a magyar gazdaság számára robusztus négy százalék feletti növekedést jelez előre, mérséklődő államháztartási hiánnyal, aminek következtében gyorsan csökkenhet az államadósság. A kormány azzal számol, hogy az államadósság a tavalyi 66,8 százalékról 2020 decemberére 72,6 százalékra ugrik, ám már jövőre visszatér 69,3 százalékra, majd 2022-re érjük el a tavalyi szintet. Az Európai Bizottság jóval drasztikusabb – hét százalékos recessziót jósol 2020-ra Magyarország számára – ennek következtében az államadósság-mutató Brüsszel szerint 75 százalék lesz az idén, de már az Európai Bizottság is azzal számol, hogy 2021-ben 73,5 százalékra mérséklődik az adósságmutató, vagyis az újra csökkenő pályára áll, hacsak nem éri egy újabb külső vagy belső sokk a magyar gazdaságot.