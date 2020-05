Tiltakozók csaptak össze a rendőrökkel Chile fővárosában

Jó dolgokat hallottam róla – magyarázta újságíróknak Donald Trump, hogy miért szedi a malária ellen használt hidroxiklorokint és hozzá cinktablettát.

Rendszeresen végeznek rajta vírustesztet, ezek eddig mind negatívak voltak, de másfél hete hidroxiklorokint szed – mondta el Donald Trump amerikai elnök hétfőn újságíróknak a Fehér Házban. Kifejtette, hogy nem az orvosa ajánlotta neki a gyógyszert, hanem kifejezetten ő kérte a Fehér Ház orvosától. Arra a kérdésre, hogy miért szedi a tablettát, ha nem beteg, azt válaszolta: „mert jó dolgokat hallottam róla”. Az elnök azt is közölte, hogy nemcsak a malária és az egyes súlyos autoimmun betegségek kezelésére használt hidroxiklorokint szedi, hanem cinktablettát is, hogy ha mégis megfertőződne az új típusú koronavírussal, akkor enyhébb tünetekkel kelljen megbirkóznia. – Csak annyit mondhatok most, hogy teljesen rendben vagyok – válaszolta Trump, amikor az újságírók a gyógyszer mellékhatásairól faggatták. Az elnök már többször népszerűsítette a hidroxiklorokint az új típusú koronavírus kiváltotta Covid-19 nevű betegség kezelésére, és a járvány kezdetén egyeztetett a medicinát gyártó India kormányfőjével, Narendra Modival is annak érdekében, hogy ne nehezítse meg a szer Amerikába irányuló exportját.



Az amerikai élelmiszer-, és gyógyszerfelügyelet (FDA) azonban arra figyelmeztet, hogy a szert e célra egyelőre csak kísérleti úton tanácsos alkalmazni, mert a gyógyszernek súlyos mellékhatásai lehetnek.