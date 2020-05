A járványra hivatkozva ritkították a szelektívhulladék-szállítást, de a szemétdíjat nem csökkentették

A Duna-Tisza közén több mint 90 településen lehetnek flakonhegyek.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2020. május 1-jétől a csomagolási hulladék házhoz menő szelektív gyűjtésének gyakorisága havi 1 alkalomra módosul – számolt be kedden a 24.hu , hogy nemrég kilencvenegy hazai települést értesített erről a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási (DTKH) Nonprofit Kft. Korábban két hetente szállították el a szelektíven gyűjtött szemetet. A döntés több megyét is érint, de leginkább Pest megyében keltett felháborodást. A 24.hu-nak nyilatkozó László Ferenc nagykőrösi önkormányzati képviselő szerint gyakran a kétheti ürítés is kevés volt, hamar megtelt a 120 literes kuka. – Ezután vagy zsákban gyűjtögeti tovább a lakosság a flakonokat, vagy egyszerűen kidobják a konyhai hulladékkal együtt a szemétbe, vagy ami még rosszabb, a faluszéli árokba hajítják – mondta László Ferenc, aki beszámolt a DTKH leveléről is, amelyben a koronavírus-járványra és a gazdasági körülményekre hivatkoznak. – A kommunális hulladékszállítás biztonságos ellátása érdekében döntöttünk. Így megakadályozható, hogy „az esetleges tömeges megbetegedések munkaerő-problémákhoz és a közszolgáltatás ellátásának veszélyeztetéséhez vezessenek” – próbálta meg alátámasztani a szolgáltató, hogy miért is volt erre szerintük szükség, miközben a szemétdíj nem csökken. Ezt azzal magyarázzák, hogy „a lakosság a hulladékszállítási díjat a kuka űrtartalma alapján fizeti, a módosított szállítási gyakoriság pedig megegyezik a közszolgáltatók többsége által alkalmazott havi egyszeri alkalommal. – A közszolgáltatóra nem terhelhető rá az a többletköltség, hogy havi két alkalommal járja végig a települések utcáit ugyanazért a hulladékmennyiségért, ami havi egy alkalommal is begyűjthető – közölte a DTKH. Meg is rótták a lakosságot, mondván: