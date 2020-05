A hivatalosan közöltnél háromszor többen halhattak meg a járvány miatt Mexikó fővárosában

Bosznia-Hercegovina is nyit a külvilág felé, június elsejétől megnyitja határait a külföldiek előtt. Montenegróban két hete nem jelentettek új fertőzöttet.

Szerbiában egy nap alatt 10 610-ről 10 699-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Hétfőn újraindult a légi utasforgalom az országban, az első repülőgép Londonból érkezett Belgrádba mintegy száz utassal, majd a gép körülbelül 60 utassal vissza is indult a brit fővárosba. A koronavírus-járvány miatt március 19-én függesztették fel az utasszállítást, és csak a külföldiek hazaszállítása zajlott. Szintén hétfőn – két hónapos szünet után – újraindult az egyetemi oktatás Szerbiában. A hallgatók maszkban és kesztyűben, fertőtlenítés és testhőmérséklet-mérés után léphetnek csak be az oktatási intézményekbe. Koszovóban az utóbbi 24 órában csupán három új fertőzöttet vettek nyilvántartásba, így 985-ről 988-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. A kisebbik kormánypárt összeállította a tervezett új kormánytagok listáját, csak arra várnak, hogy az alkotmánybíróság közölje számukra kedvező döntését, vagyis hogy a márciusban a bizalmi szavazáson megbukott Albin Kurti helyett Avdullah Hoti lehet az új miniszterelnök. Észak-Macedóniában hétfőről keddre 1792-ről 1817-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. A parlamenti pártok vezetői továbbra sem tudnak megállapodni abban, hogy mikor tartsák meg az eredetileg április 12-re tervezett választásokat. A kormánypártok már június 14-én megtartanák a voksolást, az ellenzék azonban inkább a nyár végén vagy az ősz elején szólítaná az urnák elé az állampolgárokat. Montenegróban két hete nem jelentettek új esetet. A regisztrált fertőzöttek száma 324. Milo Djukanovic államfő közölte, országa sikerrel küzdötte le a koronavírus-járvány első hullámát, és a korlátozó intézkedéseknek, valamint az emberek önfegyelmének köszönhetően számos emberéletet sikerült megmenteni. Reményének adott hangot, hogy egy esetleges második hullám esetén is hasonló sikerrel veszik majd az akadályokat. Bosznia-Hercegovinában keddre 2290-ről 2304-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. A nyugat-balkáni ország június elsején megnyitja határait – jelentette be a miniszterelnök. Üzleti ügyben azonban már ettől a héttől kezdve be lehet utazni az országba, amihez 48 óránál nem régebbi, negatív koronavírusteszt és meghívólevél kell.