Forrásaik és jogköreik elvonásának leállítását követelik a kormánytól a „szabad önkormányzatok”

Több egészségügyi intézményben is tumultus alakult ki. Az országos tisztifőorvos „felülírta” a főpolgármester rendelkezését, szerinte a játszótereken a felnőtteknek sem kell maszk.

A koronavírus-járvány kedvező számai miatt hétfőtől Budapesten is megszüntetett kijárási korlátozás után az első tapasztalatok szerint ismét tumultusok alakultak ki több egészségügyi intézményben – mondta az operatív törzs keddi tájékoztatóján Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos újfent felhívta a figyelmét mindenkinek, hogy az egészségügyi intézmények és a háziorvosok szolgáltatásait továbbra is csak előzetes telefonálás után vegyék igénybe. Kiemelte: bár rendkívül kedvezőek a járványügyi számok, de „meg kell tartanunk az éberségünket”. Ugyanakkor a szakember lényegében „felülírta” Karácsony Gergely főpolgármester múlt pénteki rendelkezését arról, hogy a megnyitott budapesti játszótereken a 18 éven felüli kísérőknek maszkkal, sállal vagy kendővel, de el kell takarniuk az arcukat.



– Nem kell a kísérőknek maszk, a távolságtartás is elegendő a szabadban, a játszótereken – vélekedett az országos tisztifőorvos, aki szerint 6 éven aluli gyermekre nem is szabad ráerőltetni maszkot.

Müller Cecília az elmúlt hónapokban megszokott napi járványügyi esetszámok ismertetését követően, igen érdekesen, részletesen és hosszasan taglalta, hogy most, amikor már sokat tartózkodhatunk a szabadban, a szúnyogok és lárváik, valamint a kullancsok elleni védekezés kerül előtérbe. Bevezetőként szinte tudományos előadást hangzott el a „vektorokról”, ebben az esetben a „terjesztő közegről, amely a forrástól az emberig elviszi az ágenst, vagyis a kórokozót”. – A koronavírus esetében nincs vektor, sem szúnyog, sem kullancs nem terjeszti, ilyet nem igazol semmi – szögezte le Müller Cecília. Majd folyatta az egzotikus tájakról, trópusi vidékekről behurcolt új szúnyogfajták, az ázsiai bozót- és tigrisszúnyog, vagy a dalos szúnyog okozta betegségek bemutatásával. Azonban mindenkit megnyugtatott, Magyarországon nem indokolt a zika-vírustól, a nyugat-nílusi láztól, az usutu vírustól, a bőrférgességtől való félelem. Ezt követően azonban a tisztifőorvos tovább részletezte, hogy a dalos szúnyog megcsípheti a lovakat és az embereket, és bár állatról emberre és emberről emberre sem terjed, enyhe influenzaszerű, de súlyos agyhártya- és agyvelőgyulladást is okozhat. Utóbbit okozhatják a dús aljnövényzetben megbúvó kullancsok csípései, de terjeszthetik a Lyme-kórt is. Szakszerű tájékoztatás hangzott el még arról is, hogyan kell eltávolítani a parazitákat és a kertbe rakott autógumikban felgyülemlett pangó esővizet.

Több százezer ember munka nélkül

– Április végéig már több mint 330 ezerre nőtt a koronavírus-járvány miatt munkájukat elvesztők száma – közölte Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. – Csak az elmúlt két hétben a csökkentett munkaidő után igénylehető állami támogatással 7200 vállalaton és 95 ezer emberen segítettünk, átlagosan munkavállalóként 167 ezer forinttal. A támogatást elsősorban a feldolgozóiparban, a turizmusban, a kereskedelemben és a szállítás területén működő társaságok igényelték, a legtöbben Fejér megyében, Pest megyében, Győr-Sopron megyében és Bács-Kiskun megyében. Több mint egy tucatnyi nagyfoglalkoztatónak számító cég 40 ezer munkavállalója kapott már kézhez pénzt, de a kis- és középvállakozások is jelentős támogatást kaptak. A bajba jutott munkavállalók a 3 hónapos álláskeresési támogatással együtt összesen 9 hónapig kaphatnak segítséget, ha az elbocsátó cégek további 6 hónapos továbbfoglalkoztatást vállalnak – ismertette Bodó Sándor, aki felhívta a figyelmet, hogy minden bajba jutott társaság egyszerűen pályázhat a munka.hu oldalon. Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a napi adatok ismertetésén túl felhívta a figyelmet a határforgalmi változásokra, így arra, hogy szlovákiai lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számára nem rendelnek el 14 napos karantént 24 órán belüli határátlépés esetén. Horvátországba pedig már nem csak az ingatlantulajdonosok és a hajóval rendelkezők léphetnek be, hanem azok is, akik méltányolható személyek okból, családi eseményre, orvosi ellátásra vagy igazolt szállásfoglalással érkeznek.