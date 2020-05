44 Celsius-fokos rekord meleget mértek Cipruson

Kétezerkétszáznyolc vevő hitelkártya-információit is megszerezték, nekik azonnali támogatást ajánlott fel a légitársaság.

Hackerek ellopták az easyJet kilencmillió ügyfelének adatait - közölte a brit fapados légitársaság kedden. A kiberbűnözők utazási adatokat és e-mail-címeket tulajdonítottak el. Kétezerkétszáznyolc vevő hitelkártya-információit is megszerezték, nekik azonnali támogatást ajánlott fel a légitársaság. Egyelőre semmi sem utal arra, hogy visszaéltek volna a lopott adatokkal. Az easyJet május 26-ig minden érintett ügyféllel felveszi a kapcsolatot. A BBC brit műsorszolgáltató úgy tudja, hogy a légitársaság már januárban felfigyelt egy esetleges támadás jeleire. Két bennfentes forrás szerint kínai hackerek követték el a kifinomult támadást, akik számlájára több hasonló adatlopás írható. A brit információs biztos hivatala kedden közölte, hogy vizsgálja az ügyet, és arra kérte az érintetteket, hogy legyenek a szokásosnál is óvatosabbak az adathalász és zsaroló e-mailekkel. Az elmúlt években több vállalat vált hackertámadás áldozatává, és emberek millióinak adatai kerültek illetéktelen kezekbe. A rekordot a Yahoo amerikai internetes tartalomszolgáltató tartja. A cég hárommilliárd felhasználójának adatait lopták el 2013-ban, többségében neveket, e-mail-címeket, telefonszámokat és jelszavakat. 2018-ban a Marriott szállodalánc vált támadás áldozatává: egyik alvállalata, a Starwood biztonsági hiányosságai miatt 383 millió vendég adatai kerültek illetéktelenekhez, köztük több mint ötmillió kódolatlan útlevélszám. Az amerikai hatóságok kínai hackereket sejtenek a támadás mögött, és aláhúzták, hogy ezek az adatok akár a titkosszolgálatoknak is érdekesek lehetnek. 2014-ben az eBay 145 millió vásárlójának adatait lopták el, köztük e-mail-címeket, lakcímeket és bejelentkezési információkat. A légitársaságok is gyakran kerülnek a hackerek célkeresztjébe: 2018-ban a British Airways 380 ezer utasának nevei, lakcímei és hitelkártyaadatai kerültek illetéktelen kezekbe.