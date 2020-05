Mínusz 1 fokra ébredhetünk a hétvégén

A koronavírus-járvány Európa-szerte ráébresztette a politikai döntéshozókat, hogy együtt kell cselekedniük, ha nem akarják, hogy a pandémia vagy annak esetleges második hulláma összeroppantsa az egészségügyi és szociális ellátó rendszereket. Az elmúlt hetekben sok elképzelés született az egészségügy uniós felügyeletének a megerősítésére, az EU válságkezelő képességeinek a javítására. Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök közös európai stratégiát sürget, míg a szocialista európai parlamenti képviselők egészségügyi unió létrehozását szorgalmazzák. Az egészségügy tagállami hatáskör, az EU csak koordinálhatja a közös fellépést igénylő munkát, ám ez is csődöt mondott, amikor kirobbant a Covid-19 járvány. Egyes országok exporttilalmat vezettek be gyógyszerekre és védőfelszerelésekre és megpróbálták egymás elől elhalászni a harmadik országokból érkezett szállítmányokat. Szinte mindenütt zavarokat okozott az életmentő készülékek és készítmények hiánya. Nehezíti a válság menedzselését az is, hogy az uniós tagállamok nem összehasonlítható egészségügyi statisztikai méréseket közölnek. Merkel és Macron szorgalmazza, hogy az EU jelentősen csökkentse a függőségét a külföldi cégektől, miután nyilvánvalóvá vált, hogy az európai gyógyszerellátás döntően indiai, kínai és amerikai gyártókra, illetve beszállítókra támaszkodik. Szerintük fel kell futtatni új oltóanyagok és orvosságok kutatását és kifejlesztését. A tagállamoknak egyeztetniük kell az egészségügyre vonatkozó közbeszerzéseiket és közös stratégiai raktárkészleteket kell felhalmozniuk gyógyszerekből, védőfelszerelésekből, diagnosztikai tesztekből, valamint támogatniuk kell ezek helyi gyártását. Emellett össze kell hangolniuk az adatgyűjtés módszertanát és terveket kidolgozniuk a jövőbeni járványok megelőzésére és kezelésére. A német-francia kezdeményezés nem megy olyan messzire, mint a szocialista európai parlamenti képviselők indítványa az Európai Egészségügyi Unió létrehozására. Az EP baloldali frakciója uniós irányelvet javasol az egészségügyi ellátás minimum követelményeinek a jogszabályba foglalására. Ez tartalmazná többek között, hogy mennyi legyen az egy főre jutó kórházi ágy, orvos és ápoló vagy az egészségügyi kiadások GDP-hez arányított mértékének a minimuma. Az ötlet gazdája Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője, aki már a járvány kirobbanása előtt sürgette, hogy a tagállamok állapodjanak meg azokról az alapvető szolgáltatásokról, amelyekhez minden betegnek hozzá kell férnie, lakjon bárhol a közösség területén. A szocialisták szerint európai szinten kéne rögzíteni azt is, hogy az egészségügyi dolgozók mindenütt egyenlő anyagi és társadalmi megbecsülésben részesüljenek. A tagállamok jogi kötelezettségvállalás nélkül is fejleszthetik az együttműködésüket, az Unió hatásköreinek a bővítéséhez azonban törvényt kell alkotniuk, végső esetben az EU Szerződéseit módosítaniuk.