Szerda éjfélig még változtathatunk a NAV szja-bevallási tervezetén, a módosítás a vállalkozóknak kötelező

A párt közleményben ismerte el, hogy hibáztak.

„Hibáztunk, mert nem vagyunk tévedhetetlenek. Emberek vagyunk – írta közleményében a Jobbik, miután a párt parlamenti frakciójának tagjai tévedésből igent mondtak arra a salátatörvény tervezetre, amelyik többek között – mint lapunk először megírta – az országot ért esetleges kibertámadások elhárítása érdekében akár korlátlan adatmegfigyelést is lehetővé tenne a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat számára. „A tegnapi napon az Országgyűlés elfogadta az állami megfigyelőrendszerről szóló 282 paragrafusból álló salátatörvényt. Megváltoztathatatlan tény, hogy a Jobbik - a téma felelősének a javaslata alapján - megszavazta a törvényt. Hiba volt. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a kétharmaddal bíró Fidesz nélkülünk is elfogadta volna azt. Akkor is, ha Orbán rendszerében a korlátlan megfigyeléssel kapcsolatban már rég nincsenek illúzióink, most viszont a salátatörvénybe rejtett paragrafusok ezt legalizálták a szolgálatok számára” - fogalmaz a párt közleménye. A Jobbik szerint „a több ezer éves emberi bölcsesség adhat valamekkora mentséget számunkra, miszerint tévedni emberi dolog, de a hibát el nem ismerni ördögi. Ezért kimondjuk: hibáztunk!”.