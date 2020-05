Szabad szemmel: Ha Merkel és Macron sikeres akar lenni, meg kell vennie a magyarokat és a lengyeleket

Bármerre vesse a sors Mike Pompeót, viszi magával a titkárságvezetőjét.

Toni Porter kansasi asszony, aki már képviselő korában, majd a CIA-nál és a külügyminisztériumban is a politikus mellett dolgozott. Az utóbbi tárcánál pontosan szabályozzák, mi az alkalmazottak dolga és mire nem szabad őket használni. A kutyasétáltatás, a ruháknak a tisztítóból való elhozása vagy a vendéglői asztalfoglalás már a tiltott zónába tartozik, a külügyminiszter és felesége azonban mindenesként foglalkoztatta Portert, amiért több panasz is érkezett a minisztérium főfelügyelőjéhez. Természetesen nem a hűséges és kutyaszerető titkárságvezető panaszkodott, de akadtak rosszakarók. Pompeót nem minden amerikai diplomata kedveli, amióta a Trump elnökkel szembeni impeachment eljárás során nem védte meg Marie Yovanovitch volt kijevi nagykövetet és a többi tanút. A főfelügyelő, Steve Linick vizsgálatot indított, amelyet már nem ő fog befejezni, mivel Donald Trump leváltotta. Néhány hét leforgása alatt ő a negyedik minisztériumi főfelügyelő, akitől az elnök rövid úton megszabadult. A főfelügyelői posztnak az a lényege, hogy a tisztviselőknek legyen hová fordulniuk munkahelyi vezetőik jogsértése esetén és ezért ne érhesse őket retorzió. A helyzet most abszurd: Pompeo azért rúgatta ki a főfelügyelőt, mert az tette a dolgát. Trump a miniszterre tolta a felelősséget, mondván ő csak azt kérdezte, ki nevezte ki a főfelügyelőt, és ahogy megtudta, hogy még Barack Obama, többre már nem is volt kíváncsi. Pedig lehetett volna, mert egy másik vizsgálat is folyik. Kétséges ugyanis, hogy a külügyminiszternek joga volt-e feloldani a kongresszus által Szaúd Arábia ellen elrendelt fegyverembargót. Ez az eljárás lehetett az utolsó csepp a pohárban, mert Pompeo – és persze Trump – aligha akarta megmagyarázni, miért engedélyezte a nyolcmilliárd dolláros fegyverüzletet. A miniszter megtagadta, hogy személyesen válaszoljon Linick kérdéseire – majd megkérte Trumpot, hogy rúgja ki a kényelmetlen főfelügyelőt. Pompeónak a washingtoni pletyka szerint elnöki ambíciói vannak. Esetleg nem is annyira neki, mint feleségének, aki állítólag élvezi a férje oldalán való közszereplést. A mostani botrány azonban még visszaüthet, a demokrata párti kongresszusi vezetők már fenik a késeket.