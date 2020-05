Müller Cecília: a koronavírus ősszel és télen is közöttünk maradhat

Az első hullám tanulsága, hogy a digitális oktatás a második hullám alatt sem lesz zökkenőmentes. A civilek próbálnak segíteni, de ez kevés.

Az oktatás egyenlő eléréséhez minden gyereknek szüksége van megfelelő digitális eszközre - ez már biztosan az egyik fontos tanulsága a koronavírus járványnak, amelyet az Ablak a padra saját tapasztalatai is alátámasztanak . Ennek ellenére a járvány második hulláma úgy fogja elérni Magyarországot, hogy pont olyan gyerekek ezreinek nincs laptopja, tabletje, akik számára a tanulás jelenthetné az egyetlen kitörési lehetőséget. Az Ablak a padra csapata 19 hátrányos helyzetű településen dolgozó partnerei - tanodák és közösségszervezők - visszajelzései alapján pontosan tudja, hogy mit jelent az, ha egy gyereknek nincs vagy nem megfelelő az eszköze a tanuláshoz, ezért is tűzte ki célul azt, hogy 300 gyerekhez gépeket juttat a járvány ideje alatt. Sorra érkeznek a fotók és az üzenetek azoktól a családoktól, akik számára már sikerült gépet biztosítani az Ablak a padra projekt keretében. Ezekből jól látszik, hogy mekkora különbséget jelent a tanulásban az, ha van a feladatok fogadásához, lefotózásához és elküldéséhez, a különböző tanulási programok használatához, az oktatást kiegészítő videók megtekintéséhez, az online tanórákon való részvételhez megfelelő minőségű eszköz, amely abban is segít, hogy a gyerek - a lehetőségekhez képest - elvonulva tanulhasson a családjától. A Baranya megyei Ág településen élő Dzsenifer családjában például egyetlen aprócska, törött képernyőjű telefon van. Ezt használja az egész család, a múlt hétig a 9 éves kislány is erre a készülékre kapta és erről küldte vissza az iskolai feladatokat - volt, hogy egyetlen házinál ötször kellett megismételni a műveletet a telefon állapota miatt. A digitális oktatás izgalmasabb részét jelentő online feladatlapokat, videókat egyáltalán nem tudták otthon megnyitni, ilyenkor Dzsenifer átment valamelyik osztálytársához, hogy lépést tudjon tartani a többiekkel. “Így még semminek sem örült, mint ennek a tabletnek. Karácsony volt nálunk” - idézte fel a kislány anyukája azt a pillanatot, amikor megérkezett a jó minőségű tabletgép. A hátrányos helyzetű településen élő gyerekek számára a helyi tanodának és a saját mentornak kiemelt szerepe van a tanulásban, illetve a személyes problémák átbeszélésében. A járvány miatt a gyerekek a számukra sokat jelentő tanodai foglalkozásra sem tudnak eljárni, nehézkesen tartják a kapcsolatot a mentorokkal, akik a tanulásban sem tudnak annyit segíteni nekik, mint “békeidőben”. A megfelelő gép és headset ezt a hiányt is enyhíteni tudja: A Csobánkai Csepp Tanoda például már korábban megoldotta a náluk tanuló gyerekek eszközellátását, de nagy szükség volt headsetekre a nyugodt tanuláshoz, különösen a nagyobb családokban. Az Ablak a padra 18 headsetet juttatott a településre, a gyerekek megható fotósorozattal köszönték meg az adományokat. “Biankát az iskolai és a tanodai tanulásban is segíti az eszköz - fogalmazott egy kilenc éves kislány édesanyja. - Intim teret tud magának vele kialakítani, kiszűrödnek a külső zajok, sokkal könnyebb koncentrálnia. Nagyon örül, hogy végre kimaradok a tanodai foglalkozásból, végre kettesben lehet a mentorával, hiszen ez az ő magánügye." A VIII. kerületben működő Láthatatlan Tanoda egyik mentora megható történettel erősítette meg a megfelelő kapcsolattartás fontosságát. “Márkónak előző nap volt a szülinapja, úgy élte meg, hogy a 10. szülinapjára valami nagyon nagy dolgot kapott - meséli Éva, Márkó mentora. - Az első dolga az volt, hogy rámírt a Messengeren, hogy beszéljünk, mert nagyon jó híre van. És tényleg, ez nekem is nagy öröm volt, végre lett egy saját sávunk, ahol sokkal jobban tudunk együtt tanulni, ezt a sajátosan intim mentor-mentorált kapcsolatot meg tudjuk élni. Márkó számára a picike lakásból ablak nyílt a világra, kapcsolatot tud tartani a barátaival, az osztálytársaival, a tanáraival. Részt vesz az órákon, és böngészik a neten. Van valami elemi tehetsége, veleszületett tudása a gépekről, mert nagyon ügyesen használja a programokat.” A 10 éves Márkó több mint két hónapja nem volt “kint”. A kisfiút édesanyja halála óta idős, beteg nagymamája neveli, akire különösen vigyázni kell a koronavírusos időszakban. Nagymama és unokája a VIII. kerületben egy 22 nm-es lakásban lakik, ez most a teljes életterük. Két héttel ezelőttig Márkó egy kis, kölcsön kapott és nehezen használható tableten tartotta a kapcsolatot a világgal, ekkor érkezett meg hozzá az a laptop, amelyet az Ablak a padra program keretében kapott. Az Ablak a padra az adományozó cégek és magánszemélyeknek köszönhetően 200 gyereknek már biztosan segíteni tud. Az Adjukössze felületén két kampányban, az aHang levélküldő akcióin és a KORONA-Ékszer aukción keresztül magánszemélyektől, illetve egy nagyobb céges felajánlás jóvoltából eddig összesen 9,3 millió forintot gyűjtött a csapat. A kampány első felében cégek és magánszemélyek által felajánlott és az önkéntesek által üzemképessé tett gépek összesen kb. 8 millió forint értékben kerültek a gyerekekhez. Az Ablak a padra szállító, informatikus és mentor önkénteseinek munkája felbecsülhetetlen érték a programban. A projektcsapat most megfeszítve dolgozik azért, hogy a maradék 100 gyereknek is megfelelő eszközöket juttasson. “A járvány első hulláma lecsengeni látszik, az iskola pedig hamarosan véget ér. Tartunk attól, hogy június közepe után már nem számíthatunk adományokra. Pedig a gyerekeknek a továbbiakban - akár a várható második hullám idején, akár a mindennapi tanulásban - nagy szüksége van az eszközökre. Különösen fontos, hogy a rászoruló gyerekek, akiknek családját a járvány következményei az átlagosnál is jobban sújtják, legalább a tanulmányaik folytatását illetően biztonságban legyenek - a jövőben bármikor” - üzeni az adományozóknak az Ablak a padra csapata, amely az Adjukössze felületén gyűjt még 17 napon át.