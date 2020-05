24.hu: Alig több mint 100 ezer forintot kapott fizetésként a Szent János kórház covid-osztályán dolgozó ápoló

A csoportok létszámának meghatározását és a követendő munkarendnek a megválasztását, módszertanát is az iskolákra bízza az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A pedagógusokat és a szakmai szervezeteket is megosztja a köznevelési államtitkár szerdai bejelentése , miszerint június 2-tól – bár a járványhelyzet még nem ért véget – feloldják a március 14-én elrendelt intézménylátogatási tilalmat. Az iskolák nemcsak a gyermekfelügylelet miatt, hanem oktatási céllal is nyitva tarthatnak majd, miközben a tanév végéig, vagyis június 15-ig a tantermen kívüli digitális munkarend is érvényben marad. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, Horváth Péter elfogadhatónak tartja ezt a megoldást, de mint mondta, nem lesznek „klasszikus” tanítási órák, a diákok kisebb csoportos foglalkozásokon vagy a tanévzáráshoz szükséges egyéni konzultációkon vehetnek majd részt. Azt viszont elképzelhetetlennek tartja, hogy egy tanárnak egyszerre kelljen részt vennie az iskolai munkában és a digitális távoktatásban is. Úgy véli, az iskolák megnyitása elsősorban az alsóbb évfolyamokat fogja érinteni, de tömeges megjelenésre nem számít. Egy vidéki általános iskola alsós évfolyamán tanító pedagógus viszont arról számolt be lapunknak, hogy az eddigi visszajelzések alapján osztályának mintegy 80 százaléka vissza akar menni az iskolába. Pontos munkaterv még nincs, de abban bízik, hogy a foglalkozásokat a pedagógiai asszisztensek segítségével meg tudják majd oldani. – Ha arra kötelezik a tanárokat, hogy a digitális távoktatást is folytassák és gyermekfelügyeletet, iskolai foglalkozásokat is tartsanak, az rendkívüli munkaidőnek minősül, amit ki kell fizetni – erről Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének pécsi ügyvivője beszélt a Népszavának. Az szerinte is elfogadható, hogy a diákok nem kötelezően, hanem saját és szüleik döntése alapján látogathatják az iskolákat, de akkor ennek a pedagógusok esetében is így kellene lennie. Felhívta a figyelmet, hogy nagyon sok iskolában nincs pedagógiai asszisztens, ugyanakkor alig találni olyan intézményt, ahol a tanári kar nagyobb része nem 50 éven felüli lenne, így félő, hogy a veszélyeztetett korcsoportba tartozó pedagógusokat is berendelhetik az iskolába, ha be akarják tartani a kislétszámú csoportokra vonatkozó utasítást. Nagy Erzsébet szintén egy általános iskolában tanít, és folyamatosan kapja a megkereséseket kollégáitól, sőt az intézményvezetéstől is, de a fenntartó, illetve az oktatási szaktárca részletes tájékoztatása híján ő sem tudja megválaszolni a kérdések nagy részét. – A tantermen kívüli, digitális munkarend beosztása, követett módszere az iskola választásán és a pedagógusok módszertani szabadságán alapul. Ezen belül meg lehet találni a módját az egyéni vagy kiscsoportos felkészítésnek, konzultációnak, amiknek nem kell egy időben történniük – közölte megkeresésünkre az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). A csoportok létszámával kapcsolatban azt írták: az engedélyezett létszámot nem határozták meg központilag, az a helyi adottságoknak megfelelően alakítható, egy nagyméretű teremben szükség esetén egy tanulócsoport is tud a megfelelő egészségvédelmi intézkedések megtartása mellett találkozni. A behívottak köre is helyben, a szülőkkel egyeztetve alakulhat ki. A gyermekétkeztetés állami intézmények esetén önkormányzati feladat, ennek rendje csak annyiban változott, hogy június 26-ig kell biztosítani az étkezést a gyermekfelügyeletben lévő tanulóknak. Amikor felmérik a gyermekfelügyeletre az igényt, akkor az étkezési igényeket is felmérik és megrendelik a helyben szokásos módon. A takarításra, fertőtlenítésre nem vezettek be új szabályokat, az Emmi szerint az intézményekben ezek biztosítása megoldott, a maszk viselése ajánlott, de nem kötelező.