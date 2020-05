Szigorodnak az elszigetelési szabályok a briteknél

Majdnem minden beutazóra két hét karantén vár, így kerülnék el a koronavírus-járvány második hullámát.

A brit kormány hetek óta készül az országba érkezők kéthetes karanténba zárására. A terv fogadtatásának szondázása közben hol úgy tűnt, hogy csekély kivétellel szinte mindenkire fog vonatkozni a korlátozás, hol felreppent a hír, hogy a Csatorna-szigetek és az Ír Köztársaság mellett a Franciaországból érkezőknek sem kell az útlevélellenőrzés során közölniük, milyen címen kívánják a következő két hetet vesztegzárban tölteni. Még mielőtt Priti Patel belügyminiszter péntek esti Downing Street-i sajtótájékoztatóján minden részletet közölt volna, kiderült, hogy a Franciaországból beutazók közül csak a kamionsofőrökre, a koronavírusra szakosodott tudósokra, rendőrökre és határőrökre nem érvényes a kellemetlen korlátozás, melynek megsértése akár ezer fontos büntetést is vonhat maga után. Rugalmasan értelmezik az elszigetelést a külföldről érkező ideiglenes mezőgazdasági munkások esetében, akik ugyan dolgozhatnak, de két hétig nem hagyhatják el az őket foglalkoztató farmot. A The Times napilap becslése szerint legalább 7000, főleg közép-kelet-európai szüretelőt várnak a nyáron az Egyesült Királyságba. A más országokhoz képest ugyanúgy megkésett intézkedés, mint az országos vesztegzár és a szociális távolságtartás bevezetése volt március 23-án, várhatóan június elején lép életbe és három hét elteltével felülvizsgálatra kerül. Mindeközben Heathrow repülőterén megkezdődött az utasok hőmérsékletének automatizált ellenőrzése. Miután egyelőre a technológia vizsgázik, még ha a detektor ki is szúr egy magas testhőmérsékletű utast, nem akadályozzák meg a továbbhaladásban. A brit lépés, melynek célja mindenekelőtt a Covid-19 vírus második hullámának elkerülése, óriási csapás mind a gazdasági élet, mind a külföldi turizmus újraindulásához fűzött reményekre. Üzletemberek aligha vállalnak kéthetes karantént egy néhány napos tárgyalás fejében, mint ahogy irreális a főleg rövid időre az Egyesült Királyságba készülőktől, vagy oda rövid külföldi tartózkodás után visszatérőktől elvárni egy kéthetes költséges elzárkózást a külvilágtól. A pandémia miatt több mint 90 százalékban leállt repülés feltámadása is kétséges. Az utasok arcmaszk viselésére lesznek kötelezve, nem számíthatnak vámmentes vásárlásra, sőt még a maguk fizette szendvicsek is eltűnnek a kínálatból. A jóérzés győzött viszont a pénzügyi szempontok felett, amikor ellentétben mindazzal, amit a szerdai interpellációs félóra keretében mondott, Boris Johnson eltörölte az egészségügyben és a szociális ellátásban elhelyezkedő új külföldi munkaerő számára az NHS használatára kivetett díj kifizetését. A rendelkezés ebben az évben még csak az Európai Gazdasági Övezeten kívülről érkező új bevándorlókra vonatkozott, de az Egyesült Királyság év végéig tartó átmeneti EU-tagságának december 31-i lejárta után mindenkit fog érinteni. A díj egyelőre évi 400 font, de októbertől 624 fontra (közel 244 ezer forint) emelkedik, melynek kipengetése nem egyszerű egy frissen munkába álló dolgozó számára. Nem pusztán a felmentést követelő munkáspárti vezér, Sir Keir Starmer és az ellenzéki pártok, de sok konzervatív képviselő is kifogásolta, hogy miközben a brit lakosság csütörtök esténként változatlanul nagy tapssal köszönti az egészségügyi és más kulcsfontosságú dolgozókat, előbbiek tetemes összeg kifizetésére kényszerülnek. Az életét egy új-zélandi és egy portugál ápoló áldozatos munkájának köszönhető kormányfő döntése évi 90 millió fonttól fosztja meg a gazdaságot. Az összeg persze eltörpül a péntek reggel bejelentett áprilisi rekord 62 milliárd fontos állami kölcsönfelvétel és a jelenleg előrejelzett évi közel 300 milliárd fontos deficit mellett, ami a március eleji költségvetési terv több mint ötszöröse.