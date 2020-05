Összecsaptak a rabok egy mexikói börtönben, heten meghaltak

Péntek este 310 087 fertőzöttet, 20 047 halálesetet és 125 960 gyógyultat tartottak számon Brazíliában.

Michael Ryan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vészhelyzeti igazgatója pénteki genfi sajtótájékoztatóján arra hívta fel a figyelmet, hogy Dél-Amerika vált a járvány új gócpontjává, és jelenleg Brazília a leginkább érintett. A Johns Hopkins egyetem összesítése szerint péntek este 310 087 fertőzöttet, 20 047 halálesetet és 125 960 gyógyultat tartottak számon a dél-amerikai országban. Ryan arra is felhívta a figyelmet, hogy 9 afrikai országban a megbetegedések száma 50 százalékkal nőtt, a számok önmagukban nem magasak, de nem csökkentik annak az esélyét, hogy a SARS-CoV-2 nevű vírus elterjed a kontinensen. Az afrikai betegségmegelőző központok pénteki közlése szerint a leggyengébb egészségügyi rendszerekkel rendelkező. 1,3 milliárdos lélekszámú kontinensen a fertőzöttek száma meghaladta a 100 ezret és több mint 3100 ember halt bele a Covid-19-betegség szövődményeibe. A Johns Hopkins egyetem adatai szerint világszerte közel 5,17 millió fertőzöttet jelentettek, a halálesetek száma 335 993, és 1 991 122-en gyógyultak meg a betegségből. Továbbra is az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzött, 1 591 242, a halálesetek száma 95 276. Világszerte mintegy 80 millió gyermeket fenyegethetnek az olyan megelőzhető betegségek, mint a vérhas, a kanyaró és a gyermekbénulás a rutin oltási kampányoknak a Covid-19-járvány idején történő elmaradása miatt - hangsúlyozta a WHO, az ENSZ Gyermekalapja, az UNICEF és az Oltóanyag és Immunizációs Világszövetség (GAVI) közös közleményében. Június 8-ától kéthetes karanténba kell vonulniuk a külföldről Nagy-Britanniába érkezőknek - jelentette be pénteken a brit belügyminiszter. Priti Patel közölte, hogy a rendelkezés megsértőinek ezer font (390 ezer forint) pénzbírságot kell fizetniük. Nagy-Britanniában pénteken 255 533 fertőzöttet és 36 475 halálesetet tartottak számon. Egyetlen tartományt kivéve egész Olaszországban egy alá süllyedt a fertőzőképességet mutató reprodukciós ráta (R0 érték) a közegészségügyi hivatal (Iss) szerint, miközben az olasz társadalombiztosítási intézet úgy számolta, a korábban közölt adatoknál jóval többen haltak meg a Covid-19 fertőzésben. A polgári védelmen adatai szerint 130-cal emelkedett a halottak száma egy nap alatt, amely így elérte a 32 616-t. A halottak száma ismét enyhén csökkent az egy nappal ezelőtti 156-hoz képest. Az aktív fertőzöttek száma több mint ezerhatszázzal csökkent, jelenleg 59 322. 595 beteget kezelnek intenzív osztályon. A gyógyultak száma túllépte a 136 ezret. A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 228 658-t. Jövő hétfőtől Madrid és Barcelona is a koronavírus-járvány miatti korlátozások enyhítésének újabb szakaszába léphet, és ezzel felzárkózhat az ország többi részéhez. Spanyolországban két hete kezdték el enyhíteni a március 15-én életbe léptetett járványügyi óvintézkedéseket, amelyeket a tervek szerint négy fázisban oldanak fel országszerte június végéig. Spanyolországban a fertőzöttek száma 234 824, a haláleseteké 28 628. Jelentősen, 26-ra csökkent a koronavírus okozta halálesetek száma az elmúlt napban Belgiumban. Hollandia ugyancsak a vírus okozta halálesetek számának drasztikus csökkenésről adott hírt pénteken. Luxemburgban napok óta egyetlen ember sem vált a járvány áldozatává. Horvátországnak érdeke, hogy újraindítsa a turizmust, de az is, hogy akik idejönnek, egészségesek maradjanak - mondta Davor Bozinovic belügyminiszter. Kiemelte: fontos megérteni, hogy a Horvátországba történő belépést - főleg, ha turizmusról van szó - követni fogják a járványügyi szakemberek és közegészségügyi intézet. A hónap végén pedig az osztrák, szlovák, cseh és magyar állampolgárokkal szemben is feloldják a korlátozó intézkedéseket a határokon. Negatív koronavírusteszt és karanténkötelezettség nélkül léphetnek be Szerbiába péntektől a hazai és a külföldi állampolgárok is, Észak-Macedónia pedig az átfertőződések megakadályozása érdekében teljes kijárási tilalmat rendelne el a hétvégi iszlám ünnep miatt. Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, péntekre egy nap alatt 442 új esetet azonosítottak, a regisztrált fertőzöttek száma már 20 148. Jelenleg az országnak csaknem a fele, 11 megye még nem áll készen a korlátozások újabb enyhítésére, köztük Kárpátalja és Kijev megye, valamint a főváros sem. Oroszországban a járványhelyzet stabilizálódott, de ősszel a Covid-19 új hulláma jelentkezhet - figyelmeztetett az orosz elnök. Vlagyimir Putyin szerint az az országnak fel kell készülnie erre a forgatókönyvre és tartalékokat kell képeznie kórházi kapacitásból erre az október végi, novemberi időszakra. Az igazolt fertőzések száma péntekre 8894-gyel 326 448-ra nőtt, ami 2,8 százalékos napi növekményt jelent. Az aktív esetek száma 1600-zal 223 374-re, a gyógyulásoké pedig 7144-gyel 99 825-re emelkedett. Önmagukon próbáltak ki egy vektorvakcinát a Nyikolaj Gamaleja nevét viselő Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet (NICEM) munkatársai, a kísérlet sikerrel járt, alanyaiban negatív mellékhatások nélkül alakított ki immunitást. A vakcinák ügyében az első eredmény és az oltóanyag szélesebb körű alkalmazása július végén lesz hozzáférhető Oroszországban. Indiában rekordot döntött az új fertőzöttek számának napi növekedése pénteken, 6088 új esetet regisztráltak. Kéthetes házi karanténba került pénteken Muhyiddin Yassin maláj miniszterelnök, miután pozitív lett egy katonatiszt koronavírus tesztje, akivel közösen részt vett a héten egy tanácskozáson. Jemen egészségügyi rendszere gyakorlatilag összeomlott, miközben a koronavírus-járvány egyre terjed a polgárháborús országban - közölte az ENSZ.