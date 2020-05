MLSZ: Első körben az Újpest és a ZTE sem kapott klublicencet – Reagált az Újpest

A kispestiek mérkőzésein változott a legritkábban az eredmény a 85. perc után a labdarúgó NB I eddig lejátszott mérkőzésein.

Szombaton az első fordulóból elhalasztott FTC-Debrecen mérkőzéssel folytatódik az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság. Ugyanezen a napon rendezik a Magyar Kupa elődöntőinek első meccseit is. Lapunk arra volt kíváncsi, hogy a korábbi bajnoki találkozókon hány gól született a 85. perc után, melyik együttes mérkőzésein változott a leggyakrabban az eredmény a hajrában. Ezek az adatok a fogadók számára is érdekesek lehetnek, hiszen minél később módosul az eredmény, annál nagyobb nyereményre számíthat az, aki az utolsó percekben születő gólokra tesz fel pénzt.

Az eddig lejátszott 25 fordulóban 51 gól esett a hajrában, ezek közül 25 nem változtatott a győztes kilétén. Az első játéknap kivételével mindegyik körben volt olyan meccs, amelyen láthattak még gólt a nézők a hajrában. Érdekesség, hogy a 2. és 3., majd a 7. és a 8., utána a 11. és 12., végül a 19. és 20. fordulókban minden alkalommal két-két találkozón módosult az eredmény a záró percekben. Ilyen ismétlődés más esetekben nem volt megfigyelhető.

A legkevesebbszer (4) a Honvéd meccsein született gól a hajrában. Ezeken a találkozókon a fővárosiak három gólt szereztek és kettőt kaptak a mérkőzések végső szakaszában. Öt-öt alkalommal változott az eredmény a Paks és a Kaposvár, hatszor az FTC mérkőzésein. A legtöbbször (10) a Diósgyőr mérkőzésein vették be a kaput a 85. perc után, a Fehérvár és az Újpest pályára lépésekor 9-9 alkalommal volt középkezdés az utolsó szakaszban. Az újpestiek összecsapásain született a legtöbb gól (13) a hajrában, az 5. és 8. forduló között a fővárosi lila-fehérek mindegyik mérkőzésén rezdült a háló a záró szakaszban, a hatodik körben a Debrecen ellen 3-2-es újpesti győzelemmel zárult találkozón három alkalommal is változott az eredmény a 85. perc után, ennyi fordulat egyetlen más találkozón sem volt ebben a szezonban az élvonalban. A legkevesebb találatról (5) a Honvéd találkozóin maradtak le azok, akik a 85. perc előtt elindultak haza.

Rendkívüli intézkedések

A koronavírus-járvány miatt a labdarúgó NB I-ben is zárt kapuk mögött rendezik a találkozókat, a FIFA ajánlását az MLSZ is beépítette a szabályokba, ami azt jelenti, hogy mérkőzésenként egy-egy csapat a korábbi három helyett ötöt cserélhet, három időpontban. A kispadokon is tartani kell egymástól a minimum másfél méteres távolságot, Németországban ezt úgy oldották meg, hogy a cserejátékosok, ha nem melegítettek, akkor az üres lelátón foglaltak helyet. A magyar bajnokikon minden félidőben kötelezően lesz ivószünet is a játékrészek közepén (ez a Bundesligában nincs). Nincs semmilyen kísérőprogram - kezdőrúgás szurkolók részére, szponzori játékok a szünetben, gyerekek sem kísérik be a pályára a mérkőzések elején a játékosokat -, még a két együttes is egymástól elkülönítve vonul ki a játéktérre. A stadionokba csak azok mehetnek be – a rendelkezés mindenkire, tehát tudósítókra is érvényes –, akiknek van negatív vírustesztjük. A találkozók után csak online sajtótájékoztatók tarthatók.