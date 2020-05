Élőben közvetítette egy csengődi férfi, ahogy hatéves fia kilométereket vezet

A rendőrökhöz is eljutott a videó, nem tapsoltak a teljesítményhez.

Feljelentette valaki, így került a csengődi rendőrök látókörébe a 37 éves helyi férfi, aki kétszer is engedte, hogy hatéves fia vezesse autóját Csengőd külterületén, egy jelöletlen földúton. Az apa tett is azért, hogy bizonyítékot szolgáltasson maga ellen: mindkét alkalommal élő netes videóközvetítést tartott. Így többen láthatták, amint a gyerek közel két kilométeren át kormányozza az autót, bár a rendőrség szerint a fiú koránál fogva is alkalmatlan a biztonságos vezetésre.