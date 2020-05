Egy nap alatt 432 koronavírus-fertőzöttet jelentettek Ukrajnában

Észak-Macedónia háromnapos kijárási tilalmat rendelt el.

Szerbiában a járvány csendesedésével 50-ről 100 főre emelték a tömeges rendezvényeken engedélyezett részvételt, az ország ezzel a választási kampányrendezvényeket készíti elő. Az országban péntekről szombatra 10 919-ről 11 024-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Péntektől szabadtéren és zárt helyiségekben is engedélyezték a legfeljebb százfős rendezvényeket. Korábban ötven főben maximálták az egy helyen tartózkodók számát. A munkaügyi miniszter a koronavírus-járvány gazdasági következményeit elemezve elmondta, március és május közepe között a hétmilliós Szerbiában közel 16 ezren vesztették el a munkájukat. Koszovóban az utóbbi 24 órában 1004-ről 1025-re emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Az új fertőzöttek száma ismét megugrott, egy nappal korábban csak egyetlen fertőzöttet regisztráltak. Az ország közegészségügyi hivatala mindenkit az elővigyázatossági intézkedések betartására kért. Mint felhívásukban írták: lazultak az előírások, de a vírus nem tűnt el, továbbra is mindenkinek meg kell védenie magát. Észak-Macedóniában egy nap alatt 1898-ról 1921-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A kormány döntése értelmében a hétvégi muszlim ünnepen a tömeges rendezvények és az átfertőződések megakadályozása érdekében vasárnap 11 és kedd hajnali 5 óra között teljes kijárási tilalom lesz érvényben az országban. Korábban a katolikus és az ortodox húsvét hétvégéjén is kijárási tilalmat vezettek be. Észak-Macedóniában egyébként még hétköznap is esti és éjszakai kijárási tilalom van érvényben 19 és 5 óra között. Montenegróban továbbra sincs új fertőzött, a járvány kezdete óta összesen 324 fertőzöttet regisztráltak, és már csak egy aktív eset van. A válságstáb vezetője közölte, napokon belül ez az egy beteg is meggyógyul, és Montenegró koronamentes övezetként hirdetheti magát a turisták számára. Bosznia-Hercegovinában szombatra 2350-ről 2372-re emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Vitát váltott ki az ország döntően szerbek lakta országrészében, hogy megszűnt a kijárási tilalom, az éjszakai szórakozóhelyek működését azonban még nem engedélyezték. A boszniai Szerb Köztársaság vezetése szerint a nyitvatartási idő megváltoztatásáról külön is döntenie kell az illetékes szerveknek, addig pedig a klubok és a diszkók zárva maradnak.