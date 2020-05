Tíz ember koronavírustesztje lett pozitív, miután tesztüzemet tartottak egy német étteremben

Még a tulajdonos is elkapta a vírust.

Legalább tíz ember fertőződött meg az új koronavírussal Németországban, miután egy étteremben tesztüzemet tartottak - írja a Bild alapján az Index . A Jheringsfehnben található Öreg pajta nevű étterem egy éve zárt be felújítás miatt. Május 15-én tesztüzemet tartottak, amin azok vehettek részt, akik támogatták a vendéglő renoválását. A hírek szerint május 16. és 20. között hivatalosan nem fogadott vendégeket az Öreg Pajta, de a helyi járványügyi hatóságok úgy tudják, hogy az étteremben többen is voltak próbafőzésen és állásinterjún. Mostanra legalább tíz ott tartózkodó ember koronavírustesztje lett pozitív, köztük a tulajdonosé is. 70 embert házi karanténba küldtek a helyi hatóságok. Többen mutatnak tüneteket közülük, így a fertőzöttek száma várhatóan emelkedni fog.