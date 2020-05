A mentőállomás garázsában élesztettek újra egy férfit Győrben

A honvédelmi államtitkár és Fidesz-alelnök nem kimondottan a reformkonyha híve, a pacalt is a füstölt nyúljával szereti.

A politikus szerint fontos, hogy nem szabad „eltaknyosítani” a tésztát.

Újabb receptet osztott meg Németh Szilárd, a kötcsei piknikek főszakácsa Facebook-oldalán. A honvédelmi államtitkár és Fidesz-alelnök nem kimondottan a reformkonyha híve, a pacalt is a füstölt nyúljával szereti. A ma közzétett öreglebbencs recept azonban mindenféle diétának odavág. Az nem derült ki, hogy pontosan hány főre, vagy hány hétre főzött a kondérban a politikus. Mindenesetre csak zsírból fél kiló kell bele, és kenyérből is 3 kilót ajánl mellé. A politikus azt írta, hogy az öreglebbencset mindenki úgy készíti és úgy is hívja, ahogy akarja. Ismert például slambuc, öhön, öhöm, galaburgyi vagy nyögvenyelő néven. Felhívta a figyelmet arra, hogy csak jó, házi alapanyagok kellenek bele, jó arányban, és a tésztát meg kell kapatni, „de nem szabad sem a kozma utcába vinni, sem eltaknyosítani”. Soroljuk a hozzávalókat: 2 kg krumpli, 1 kg lebbencstészta, 1/2 kg szárazkolbász, 1 kg lecsókolbász/krinolin, 1 kg füstölt nyúlja, 1/2 kg disznózsír, 1/2 kg TV paprika, 1/2 kg paradicsom, 1 kg vereshagyma, 3 fej fokhagyma, 1/2 l paradicsomlé, 1/2 l vörösbor, őrölt paprika, só, őrölt bors, őrölt kömény, 3 kg friss kenyér, 2 kg kovi ubi sok-sok levével, jól behűtve.