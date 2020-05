3-as metró: vizsgálat lesz, de a kényes kérdés hiányzik

A szerződéstervezet szerint fontos felvetésre nem keresik a választ a metrókocsitender vizsgálatánál: újak vagy felújítottak a szerelvények?

Karácsony Gergely főpolgármester január első munkanapján rendelte el az M3-as vonalon futó orosz metrókocsik felújítására kötött szerződés, valamint az azt megelőző tender átfogó felülvizsgálatát. De a feladattal megbízott BKV még addig sem jutott el, hogy kiválassza azt a céget, amely a munkát elvégzi.

Mint emlékezhetünk a főpolgármester azután kért vizsgálatot, hogy a BKV kénytelen volt beismerni, a „felújított” szerelvények padlólemezeit gyakorlatilag felzabálja a rozsda. A fokozott korrózió miatt hat kocsit ki is vontak a forgalomból. A műszaki felülvizsgálatot később valamennyi járműre kiterjesztették.

A BKV akkor azzal nyugtatott mindenkit, hogy a felújítást végző orosz Metrowagonmash (MWM) minden hibát kijavít a szerződésben vállalt garancia keretében, így a fővárosnak ez semmibe se kerül, sőt a szerelvények állásidejére kötbért is felszámítanak, amit az MWM ellen jelenleg is zajló perben megtéríttetnek. Csakhogy a per azóta se haladt előre egy jottányit sem, miközben a követelés – orosz fél által továbbra sem elismert – összege egyre hízik, az újabb és újabb hibák következtében.

A múlt héten például a kocsik aljára szerelt 170 kilogramm súlyú áramátalakító berendezések rögzítéséről derült ki, hogy repednek, törnek, így a hűtőszekrény nagyságú berendezés bármikor a pályára zuhanhat a szerelvény kisiklását okozva. A kocsikat eddig bütykölgető orosz szerelők viszont hazautaztak a koronavírus járvány miatt. A BKV átmeneti megoldásként acélhuzalokkal az alvázra kötözte az invertereket. A közlekedési vállalat szerint most sincs semmi baj, az acélhuzalos rögzítés teljesen biztonságos, a jelenleg is zajló pályarekonstrukció miatt pedig amúgy sincs szükség az összes metrókocsira, így nem baj, ha a Kőér utcai telephelyen álldogál 222 kocsiból 92. S különben is: ezt is felszámolják majd az oroszoknak.

Jogosnak tűnik a kérdés, hogy miért nem bontják fel az oroszokkal kötött szerződést. A BKV igazgatósági ülésén azzal söpörték le az erre vonatkozó felvetést, hogy ez túlmutat a cég kompetenciáján, ez államközi ügy. Mindez annak fényében már nem is meglepő, hogy a BKV menedzsmentje szerint a rozsdásodás kivizsgálásával felesleges független szakértőt megbízni, hiszen a metrók állapotát maguk is látják. Karácsony Gergely viszont úgy vélte, hogy ez mégiscsak beismerése a korábban tagadott ténynek: sok gond van a „felújított” orosz kocsikkal, "ezért itt az ideje az egész korábbi metróbeszerzést, annak minden körülményét érintő átfogó vizsgálatnak”. Két hónapot adott rá. A BKV felügyelőbizottsága ehhez képest január végén foglalkozott először az üggyel, amikor is nem támogatta azt a javaslatot, miszerint a társaság könyvvizsgáló cége, illetve annak jogi partnere folytassa le a vizsgálatot. Nem látták biztosítottnak az eljárás részrehajlás nélküli lefolytatását, nyílt közbeszerzést kértek. A felhívás tartalmáról a következő ülésen tárgyaltak és néhány felügyelőbizottsági tag alaposan meglepődött. A javasolt szerződéstervezetben ugyanis úgy adták meg a lefolytatandó vizsgálat tárgyát, illetve olyan kérdésekre várnak választ, amelyekből egy korrekt vizsgálat esetén sem derülhet ki, hogy az orosz cég által leszállított szerelvények a felújított régiek vagy silány újak, amelyeket a tendert kijátszva egyszerűen rásóztak a fővárosra az oroszok. Erre vonatkozó kérdést hosszas vita után sem sikerült beletenni a szerződés szövegébe, miközben a feltett kérdések között több „álkérdés” is akad, amelyekből úgy tűnik, mintha nem is várnának új információkat a vizsgálattól. Például: „felújított járművek megfelelnek-e a mai kor elvárásainak?” Vagy „ a megoldásra váró műszaki kérdések jelenthetnek-e problémát a napi üzemeltetés biztosítása terén?” Máskor pedig elég meghökkentően arra kérik a felülvizsgálót, hogy tárja fel a korrózió gócpontjait, miközben elvileg ezen a problémán dolgoznak az MWM-szerelőkkel december óta. A közbeszerzési eljárás eredményhirdetését májusra ígérte a BKV. A közlekedési cég Népszavának küldött válasza szerint a nyertes ajánlattevővel várhatóan június első napjaiban kötnek szerződést. A nyertesnek ezt követően 60 nap áll majd rendelkezésre a vizsgálat lefolytatására, szakértői anyag összeállítására.