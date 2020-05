Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait

A párt vizsgálatot sürget a kormány irányítása alatt álló állami intézményekben, mivel állításuk szerint a kórházak lettek mára a járvány gócpontjai.

Az MSZP szerint elhárult az akadály a tömeges kórházi koronavírus-fertőzések kivizsgálása elől - mondta a parlament népjóléti bizottságának szocialista elnöke vasárnap, a Facebookon közvetített online sajtótájékoztatón. Korózs Lajos úgy fogalmazott, továbbra sem nyugszanak a kedélyek a fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórházban kialakult járványhelyzet ügyében , ezért azt várják, hogy az ott történtekről az emberi erőforrások minisztere is tájékoztatást ad majd a népjóléti bizottság hétfői ülésén. Az MSZP képviselője megerősítette, továbbra is úgy gondolják, hogy Kásler Miklósnak le kellene mondania, mivel személyes felelősség terheli az egészségügy alulfinanszírozottsága, az ágazatban dolgozók alacsony fizetése, a kórházi ágyak járvány alatti kiürítése, az alapellátás leállítása és az orvosi beavatkozások elhalasztása miatt. - Az egészségügyért is felelős miniszternek emellett azért is le kellene mondania, mert őt már a miniszterelnök sem veszi komolyan, és nem hívja meg azokra a tárgyalásokra, ahol az egészségügy jövője dől el - tette hozzá Korózs Lajos. A politikus elmondta, hogy vizsgálatot sürgetnek a kormány irányítása alatt álló állami intézményekben, hiszen ezek a kórházak lettek mára a járvány gócpontjai. Megfogalmazása szerint emellett a kormány még mindig nem adott megfelelő fizetést az egészségügyi dolgozóknak, holott az MSZP ezt is kezdeményezte már hónapokkal ezelőtt. Úgy véli, Ujhelyi István szocialista EP-képviselő javaslatát az európai egészségügyi minimálbérről már szinte minden EP-frakció támogatja, amely alapján egy ápoló, szakdolgozó legalább 750 ezer forintot, egy orvos pedig legalább 1,5 millió forintos bért kellene kapjon. Korózs Lajos álláspontja szerint nem az államtitkárok fizetését kell emelni, nem fölösleges autóbeszerzésekre kell költeni, hanem az ápolókra, orvosokra, de leginkább a betegek gyógyítására. Azt kérte a tárcavezetőtől, hogy hétfőn vegyen részt a Népjóléti Bizottság ülésén, utána pedig mondjon le.