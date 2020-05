Porig égette volt élettársa házát egy ebesi férfi

Bűnössége kérdésében a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni.

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség új pszichoaktív anyaggal visszaélés és más bűncselekmény miatt vádat emelt egy kiskunhalasi férfi ellen, aki 2019 februárjában Kiskunmajsán „kristály” nevű drogot adott egy 13 éves lánynak. Az ügyészség közleményében az áll: a vádirat szerint a kiskunhalasi férfi egy internetes közösségi oldalon tartotta a kapcsolatot az akkor 13 éves kiskunmajsai lánnyal. Tudta azt is, hogy a lány még nincs 18 éves. 2019. február 9-én Kiskunmajsára utazott, majd az egyik ismerősétől „kristály” nevű drogot szerzett. Ezután – a szülők tudta és engedélye nélkül – találkozott a kiskorú lánnyal és a „kristály” egy részét átadta neki, a lány a drogot elfogyasztotta. A nyomozás azt is kiderítette, hogy a vádlott nemcsak „kristályt”, hanem 2019 júliusában ismeretlen körülmények között marihuánát is szerzett, amit maga fogyasztott el. A szabadlábon védekező, büntetett előéletű férfit a járási ügyészség új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettén kívül kábítószer birtoklásának vétségével is vádolja. Az ügyész a vádlottal szemben elzárás kiszabását indítványozta, bűnössége kérdésében a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni.